Covid, 2.935 nuovi casi nelle Marche: l’incidenza dei positivi è al 41%. Tasso cumulativo continua a scendere

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità – Esaminati 7.158 tamponi nel percorso nuove diagnosi, nel Fermano 355 nuovi contagi

10 Febbraio 2022 - Ore 12:25 ...

Covid, sono 2.935 i nuovi positivi registrati nelle Marche. E’ quanto emerge dai dati forniti dall’Osservatorio epidemiologico, nelle ultime 24 ore sono stati testati 10.578 tamponi: 7.158 nel percorso nuove diagnosi e 3.420 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è al 41% (ieri 39%), il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti continua a scendere a quota 1.289,12 (ieri 1.400).

La provincia che ha fatto registrare più contagi nelle ultime 24 ore è Ancona (836), seguono: Macerata (675), Pesaro-Urbino (536), Ascoli (414), Fermo (355) e 119 da fuori regione. La fascia d’età fra 25-44 anni fa registrare 770 casi, quella 45-59 fa registrare 663 casi. Sono 817 quelli tra i ragazzi da zero a 18 anni, 162 tra 19-24enni, 523 tra over 60.

Sono 527 i sintomatici, 806 i contatti domestici, 916 i contatti stretti di casi positivi, 626 i casi in fase di approfondimento epidemiologico, 8 nella casella positivi in ambiente di vita socialità, 35 in setting scolastico/formativo, 4 nei contatti in setting lavorativo, 1 nei contatti in setting assistenziale, 1 negli screening sanitari e 11 nei casi extra regione. Nelle terapie intensive il 73% dei ricoverati non è vaccinato, il 52% nell’area medica.