Marche, un trend da zona gialla: altri sei ricoveri in meno

IL SERVIZIO SANITA' ha comunicato il report con la situazione complessiva: il tasso d'occupazione delle terapie intensive inferiore al 20% e quello delle aree mediche di poco superiore al 30%

10 Febbraio 2022 - Ore 14:57 ...

Ci sono sei ricoveri in meno rispetto a ieri nelle strutture ospedaliere della regione, con il tasso d’occupazione delle terapie intensive inferiore al 20% e quello delle aree mediche di poco superiore al 30%: un trend che se confermato riporterà le Marche in zona gialla. Una persona morta, positiva al Covid, si tratta di un 82enne di Cingoli che era ricoverato a Jesi e aveva delle patologie pregresse. Questa l’estrema sintesi del report con la situazione complessiva registrata oggi dal Servizio Sanità della Regione.

Venendo ai ricoveri, sono sei in meno, come detto, rispetto a ieri nelle strutture ospedaliere delle Marche. Nel dettaglio: uno in meno in terapia intensiva, sette in meno in reparti non intensivi, due in più in semintensiva, 41 i dimessi. Nel complesso ci sono quindi 361 pazienti negli ospedali della regione, più 48 nei pronto soccorso che non sono conteggiati non essendo ricoverati (di cui 7 a Macerata, 5 a Civitanova e 3 a Camerino).

Sono così suddivisi: in terapia intensiva 50 ricoverati di cui 5 a Civitanova (il 19,5% rispetto ai 256 posti letto disponibili attualmente nelle Marche, parametro entro il limite per la zona gialla) e in Area medica 311 persone di cui 7 a Civitanova e 8 a Macerata in semintensiva e 6 a Civitanova, 8 a Macerata e 17 a San Severino in reparti non intensivi (il 30,2% dei posti totali della Regione che sono 1.027, se si scendesse sotto il 30% con altri 3 ricoveri in meno sarebbe anche questo parametro da zona gialla).