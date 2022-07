Campionato Italiano Guidatori Trotto, ci siamo: nel weekend al via le prime qualificazioni

IPPICA - Venerdì prossimo, 15 luglio, all'ippodromo San Paolo inizierà il percorso agonistico che domenica 21 agosto incoronerà il 42esimo campione tricolore. In pista, a darsi sana battaglia agonistica quale prima tappa dell'edizione 2022, Lucio Becchetti, Luigi Cimmino, Daniele Cuglini, Gaetano Di Nardo, René Legati, Edoardo Loccisano, Vincenzo Luongo, Ferdinando Pisacane, Antonio Simioli e Romano Tamburrano

12 Luglio 2022 - Ore 12:11 ...

L’ottava giornata, venerdì 15 luglio, di corse al trotto del San Paolo è sotto il segno del 42° Campionato Italiano Guidatori Trotto e della Bellezza che ha fatto grande l’Italia. I sette premi in programma sono intitolati ai grandi artisti italiani e 4 sono dedicati al Cigt.

L’ippodromo della famiglia Mattii è da sempre il luogo degli “SguardiVincenti”, citando Chiara Perini, che con questa frase ha saldato la mission del San Paolo. Gli “SguardiVincenti”, nel Campionato Italiano Guidatori Trotto sono quelli dei driver e nel giorno del Palio sono quelli dei Comuni rappresentati sugli spalti dai sostenitori dei vari campanili e, sempre e in tutte le giornate di corsa, quelli degli atleti campioni a quattro zampe: i cavalli.

Venerdì 15 luglio inizia il percorso agonistico che domenica 21 agosto incoronerà il 42° Campione Italiano Guidatori Trotto. Venerdì prossimo l’impianto ospiterà la prima giornata di qualificazione del Cigt. I 10 driver che scenderanno in pista saranno: Lucio Becchetti, Luigi Cimmino, Daniele Cuglini, Gaetano Di Nardo (vincitore nel 2013), René Legati, Edoardo Loccisano, Vincenzo Luongo, Ferdinando Pisacane, Antonio Simioli e Romano Tamburrano.

La seconda giornata di qualificazione si disputerà domenica 24 luglio e vedrà in pista Lorenzo Baldi (vincitore 1991, 1995), Vincenzo D’Alessandro, Cesare Ferranti, Antonio Greppi, Andrea Guzzinati (vincitore 2005, 2010), Manuele Matteini, Giampaolo Minnucci (vincitore 2011,2026, 2017), Mario Minopoli, Santo Mollo e Giuseppe Jr Porzio.

I 5 driver che usciranno dalle qualificazioni di venerdì 15 luglio e di domenica 24 luglio si sfideranno nella semifinale di venerdì 5 agosto, i 5 guidatori che staccheranno il biglietto per la finale del CIGT ( di domenica 21 agosto) troveranno ad aspettarli 5 top driver, 4 usciti dalla classifica Grandi Premi più il vincitore del 41°esimo CIGT : Enrico Bellei (vincitore 1997, 2007), Antonio Di Nardo (vincitore 2015), Vincenzo Piscuoglio (vincitore 2000, 2006) e Roberto Vecchione (successo nel 2004, 2008, 2018 e 2019) e Alessandro Gocciadoro vincitore della ultima edizione (2021) e della penultima (2020).

Il cartellone prevede 7 corse di cui 4 saranno ad invito per il Campionato italiano Guidatori Trotto: il Premio Bernini (Artista poliedrico e multiforme, Gian Lorenzo Bernini è considerato il massimo protagonista della cultura figurativa barocca. La sua opera conobbe un clamoroso successo), il Premio Cellini (Benvenuto Cellini, nato a Firenze il 3 novembre 1500 e morto il13 febbraio 1571, è stato uno scultore, orafo e scrittore italiano), il Premio Boccioni (Umberto Boccioni, nato a Reggio Calabria il 19 ottobre 1882 e morto a Verona il 17 agosto 1916, è stato un pittore e scultore italiano, esponente di spicco del futurismo) e il Premio Gemito (Vincenzo Gemito, nato a Napoli il 16 luglio 1852 e morto il 1º marzo 1929) è stato uno scultore, disegnatore e orafo italiano). Le restanti 3 corse Sono: il Premio Donatello (vero nome Donato di Niccolò di Betto Bardi, nato a Firenze nel 1386 e morto il 13 dicembre 1466, è stato uno scultore, pittore e architetto italiano), per cavalli di ogni paese sulla distanza dei 1660; il Premio Modigliani (Amedeo Clemente Modigliani, noto anche con i soprannomi di Modì e Dedo (Livorno, 12 luglio 1884 – Parigi, 24 gennaio 1920), è stato un pittore e scultore) e il Premio Canova (Antonio Canova nato a Possagno il 1º novembre 1757 e morto a Venezia il13 ottobre 1822, è stato uno scultore e pittore italian o, ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura e soprannominato per questo «il nuovo Fidia»), una corsa per gentlemen.