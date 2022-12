Dimensione Marche sbarca a Porto Sant’Elpidio

9 Dicembre 2022 - Ore 12:23 ...

Dopo l’inaugurazione ufficiale della sede regionale di Castelfidardo, si è svolto a Porto Sant’Elpidio il primo incontro operativo del nuovo movimento civico “Dimensione Marche”. Una quarantina i partecipanti in rappresentanza di 18 Comuni delle Provincie di Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno.

«Il nostro obiettivo è quello di mettere insieme persone di buona volontà con un ampio ventaglio di professionalità ed esperienze, svincolate da barriere ideologiche, che abbiano a cuore la crescita ed il miglioramento della qualità della vita nella nostra Regione – ha sottolineato il coordinatore e fondatore di Dimensione Marche, Giovanni Casoni – il nostro è un movimento che vuole rappresentare tutti i territori partendo da un discorso civico. Tramite i nostri rappresentanti, sia essi comunali che provinciali, intendiamo dare supporto alle amministrazioni locali in un’ottica di collaborazione mettendo a disposizione competenze specifiche, qualora se ne ravvisasse la necessità, e con una prospettiva di rete territoriale solidale. Il meeting, svoltosi nella Sala Riunioni della Faleriense messa a disposizione da Paolo Bedetta e Marcello Santarelli, ha visto anche la nomina di alcuni referenti territoriali di Dimensione Marche».

«Un passo fondamentale per essere operativi è quello di avere dei referenti locali pronti ad interfacciarsi sia con le pubbliche amministrazioni che con le varie realtà private e del mondo dell’associazionismo – ha detto il segretario regionale, Carlo Crucianelli – per questo sono stati nominati i primi coordinatori comunali e provinciali. Contiamo nei prossimi mesi di ampliare la rete territoriale. All’incontro ha preso parte come gradito ospite il Garante per i Diritti della Persona della Regione Marche, l’avvocato Giancarlo Giulianelli».

Non una parola, nella nota di Dimensione Marche, alla possibile partecipazione del movimento alle prossime elezioni comunali che chiameranno la città ad eleggere il nuovo sindaco. Ma considerando il fatto che il movimento ha scelto proprio Porto Sant’Elpidio per presentarsi nel Fermano, non è da escludere che DM possa essere della partita.