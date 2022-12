«Uso consapevole dell’antibiotico» il suggerimento di Federfarma

LE RACCOMANDAZIONI di Avitabile: «Suggeriamo di consultare sempre il proprio medico di base per un uso consapevole degli antibiotici, specie nei soggetti fragili e in coloro che hanno superato i 60 anni di età». Meconi: «Mancano soprattutto antinfluenzali, antidepressivi, antipertensivi e diuretici. Le farmacie si sono subito attivate con le preparazioni galeniche»

Le farmacie marchigiane rivolgono un messaggio alla popolazione, raccomandando un uso consapevole e limitato di antibiotici. Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Marche, precisa che «noi tutti, farmacisti marchigiani, anche nelle recenti campagne vaccinali, abbiamo riconfermato la vocazione alla consulenza. Vogliamo suggerire al cittadino di prendersi cura della propria salute, ogni giorno, quindi invitiamo ad un corretto uso degli antibiotici e al rispetto dell’aderenza alla terapia».

Avitabile sottolinea che «l’antibiotico-resistenza è uno dei più importanti temi della salute pubblica, sia in ambito umano che veterinario. In tale ottica le 534 farmacie che operano nelle Marche come componenti essenziali del sistema sanitario, svolgono un ruolo strategico grazie al rapporto di fiducia tra cittadino e farmacista. Suggeriamo di consultare sempre il proprio medico di base per un uso consapevole degli antibiotici, specie nei soggetti fragili e in coloro che hanno superato i 60 anni di età».

Pone invece l’accento sulla carenza di farmaci, Marco Meconi, vicepresidente regionale e delegato alla farmacia dei servizi: «Un fenomeno che si registra in molte farmacie, mancano soprattutto antinfluenzali, antidepressivi, antipertensivi e diuretici. Diverse sono le cause scatenanti di questo fenomeno, certamente c’è stato un iper-utilizzo per il trattamento domiciliare del Covid a cui, per la crisi internazionale, si sono aggiunte la scarsità di materie prime ed anche i costi del trasporto con un conseguente slittamento delle consegne» comunque «le farmacie si sono subito attivate con le preparazioni galeniche, come nel caso dell’ibuprofene per uso pediatrico, ennesima conferma che la galenica è un’attività fondamentale del farmacista per non far mancare ai pazienti i medicinali di cui hanno bisogno. Suggeriamo al cittadino che avverte sintomi di influenza o covid di rivolgersi sempre al medico di base per una esatta prescrizione, evitando il ricorso autonomo ai farmaci».