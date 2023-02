Nuovo segretario Pd: a P.S.Elpidio la maggioranza è per Bonaccini, Schlein seconda

DEM - Risultato importante a Porto Sant'Elpidio, che nasce soprattutto grazie anche al lavoro del Comitato Bonaccini Pse, coordinato da Patrizia Canzonetta, ex segretaria di circolo a Porto Sant'Elpidio ed attualmente assessore nella giunta Franchellucci, tra i primi firmatari della mozione Bonaccini su base regionale

Nella sala convegni della Croce verde, quasi al completo, si è svolto ieri, dalle 16 alle 19,45, il congresso del Circolo del Partito Democratico di Porto Sant’Elpidio per la scelta del segretario nazionale, e nel caso specifico della Regione Marche, anche del segretario regionale. Percorso congressuale che terminerà con le primarie che si terranno il 26 febbraio, e in quel caso, iscritti al Pd, ma anche simpatizzanti, dovranno scegliere tra i due candidati che verranno fuori dalle votazioni che proprio in queste settimane si stanno svolgendo in tutti i Circoli del territorio nazionale.

Dopo le presentazioni delle due mozioni regionali, presentate rispettivamente da Fabio Rossano (segretario dei GD di Porto Sant’Elpidio) per la candidata Chantal Bomprezzi, e del vicesindaco Daniele Stacchietti per la candidata Michela Bellomaria, si è passati alla esposizione delle mozioni nazionali dei quattro candidati alla segreteria da parte del sindaco Nazareno Franchellucci (mozione Bonaccini), l’ex consigliere regionale Francesco Giacinti (mozione De Micheli) e Francesco Nigrisoli di Articolo 1 (mozione Schlein).

«Al termine della fase di discussione, le urne hanno dato il seguente risultato: su 69 votanti, 49 voti sono andati al candidato Stefano Bonaccini, 16 ad Elly Schlein, 2 a Gianni Cuperlo, 1 a Paola De Micheli, 1 scheda nulla. Pertanto, l’esito della votazione segna una vittoria importante per la mozione Bonaccini – fanno sapere dallo stesso comitato Bonaccini Pse – visto che il circolo di Porto Sant’Elpidio porta a casa il miglior risultato di tutta la provincia di Fermo, e dimostra che gran parte degli iscritti, vedono nell’attuale Presidente della Regione Emilia Romagna, la figura giusta per cambiare le sorti del Partito Democratico».

Risultato importante a Porto Sant’Elpidio, che nasce soprattutto grazie anche al lavoro del Comitato Bonaccini PSe, coordinato da Patrizia Canzonetta, ex segretaria di circolo a Porto Sant’Elpidio ed attualmente assessore nella giunta Franchellucci, tra i primi firmatari della mozione Bonaccini su base regionale, che insieme agli altri componenti del Comitato, hanno saputo coinvolgere gli iscritti e convincerli della bontà del progetto che Stefano Bonaccini vuole portare avanti.

Prossimo step saranno le primarie del 26 Febbraio, che vedranno la costituzione a Porto Sant’Elpidio di quattro seggi dove tutti potranno recarsi a scegliere il nuovo segretario nazionale, che a questo punto il Comitato Bonaccini spera sia proprio lui.