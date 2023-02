Villaggi Marche e B&B del Fermano alla Bit di Milano: «Siamo in crescita, rete e brand per destagionalizzare»

MILANO - Il presidente di Villaggi Marche, Daniele Gatti: «Stiamo assistendo a una crescita di richieste vacanze all'aria aperta. I dati sono molto soddisfacenti. La grande sfida del turismo marchigiano rimane quella della destagionalizzazione. Il presidente B&B del Fermano, Devis Alesi: «Siamo già al lavoro per preparare la stagione 2023 che si sta delineando con il trend positivo in linea con la crescita degli ultimi due anni. La grande sfida per il nostro territorio sarà la capacità di presentarci al mondo come brand e non più frammentati»

12 Febbraio 2023 - Ore 10:24 ...

“Villaggi Marche” e B&B del Fermano presenti alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del Turismo.

«I villaggi vacanze marchigiani guardano alla prossima stagione con forte ottimismo, lo dimostrano le migliaia di richieste che stanno ricevendo in questo periodo ad appena un mese dalla riapertura delle prenotazioni. Un trend – spiega Daniele Gatti, presidente di Villaggi Marche – molto positivo confermato nel biennio passato. Con questo spirito Villaggi Marche, associazione che fa contare alla nostra Regione un milione e mezzo di presenze turistiche e mette in rete circa 24 mila posti letto (www.villaggi-marche.net), sta affrontato il ritorno alle fiere di settore». La partecipazione alla Borsa internazionale del Turismo di Milano conferma ottimi segnali in vista dei prossimi mesi.

In prima linea, si diceva, il presidente di Villaggi Marche, Daniele Gatti, che rimarca «l’impegno del

comparto en plein air per il rafforzamento del brand del territorio marchigiano che ormai si vende nella sua interezza».

«Stiamo assistendo a una crescita di richieste vacanze all’aria aperta. I dati sono molto soddisfacenti, in

particolare i flussi Italia su Italia, stanno tornando anche le prenotazioni anticipate. La grande sfida del turismo marchigiano rimane quella della destagionalizzazione. È una parola chiave che ricorre continuamente ai tavoli con gli operatori e le istituzioni – commenta Gatti – Possiamo farcela puntando su un brand territoriale da rilanciare. Questo obiettivo è chiaro a tutti gli operatori di settore, come ai rappresentanti politici. Abbiamo ormai maturato la consapevolezza che le Marche non abbiano nulla da invidiare alle grandi capitali del turismo italiano. C’è bisogno di ottimizzare le infrastrutture ed i collegamenti, e riqualificare la nostra offerta turistica potenziando servizi e accoglienza. Si è iniziato a lavorare con un approccio sistemico, a fare rete, con un dialogo costante tra strutture recettive, associazioni di categoria e Regione».

Con Daniele Gatti, alla Bit di Milano, si diceva, anche l’associazione B&B del Fermano con il presidente Devis Alesi, in rappresentanza dell’associazione extra alberghiera di Confcommercio, che conta oltre mille associati. «Siamo già al lavoro per preparare la stagione 2023 che si sta delineando con il trend positivo in linea con la crescita degli ultimi due anni – il punto di Alesi – stiamo registrato numerose prenotazioni ed accessi al nostro portale web, www.bbfermanomarche.it che stiamo ampliando con tanti nuovi contenuti video dedicati al territorio. La scorsa settimana abbiamo lanciato la nostra campagna pubblicitaria con un budget raddoppiato rispetto al 2022. Stiamo per lanciare anche il nostro canale YouTube. La grande sfida per il nostro territorio sarà la capacità di presentarci al mondo come brand e non più frammentati. Questo aspetto lo viviamo ad ogni fiera dove i tour operator da tutte le parti ci chiedono un’offerta turistica integrata che sappia valorizzare tutte le nostre eccellenze. La Bit è per noi un’opportunità preziosa, se consideriamo che l’80% dei clienti che prenotano nelle nostre strutture proviene dalle regioni del nord Italia. Chi ci sceglie ci apprezza per l’impegno che mettiamo nell’offrire un’esperienza a 360 gradi. Fare rete è la nostra arma migliore. Grazie alla collaborazione di aziende, ristoratori, attività produttive delle eccellenze del territorio aderenti al progetto fidelity card che abbiamo messo a punto, i turisti possono vivere un’esperienza unica a prezzi agevolati».

(spazio promo-redazionale)