Putzu dalla Bit: «Al lavoro per un protocollo su cineturismo tra sindaci del Fermano, Atim e MarcheCultura»

MILANO - Il Presidente della II commissione regionale ha preso parte all’evento, organizzato all’interno della cornice del padiglione della Regione Marche, dal titolo “Il cineturismo e la sua efficacia per promuovere il territorio”

13 Febbraio 2023 - Ore 11:49 ...

«Con il “Modello Marche” un cambio di passo per la promozione turistica della nostra regione».

Esprime grande soddisfazione Andrea Putzu che nella giornata di ieri, in qualità di Presidente della II Commissione del Consiglio regionale delle Marche con delega al Turismo ha inaugurato il padiglione della Regione Marche della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) ed ha portato il saluto agli operatori marchigiani. «Sin dal nostro insediamento -esordisce Putzu -il Turismo è stato sempre un argomento su cui abbiamo voluto puntare molto ponendoci l’obiettivo di sfruttare a pieno il grandissimo potenziale del nostro territorio. Grazie alla visione del nostro governo regionale, vogliamo creare una sinergia facendo cooperare enti locali, associazioni di categoria, Atim e Regione Marche per attuare una promozione territoriale che sia ad ampio raggio e non più limitata alla semplice promozione di singoli territori».

Inoltre, il Presidente Putzu ha preso parte all’evento, organizzato sempre all’interno della cornice del padiglione della Regione Marche, dal titolo “Il cineturismo e la sua efficacia per promuovere il territorio” dove sono state riportate le esperienze positive legate ai lungometraggi sulle Grotte di Frasassi e su l’anniversario di Sisto V. «Ho annunciato – prosegue Putzu in merito all’evento dedicato al cineturismo – che a breve convocherò un incontro con tutti i sindaci del Fermano per sfruttare insieme l’opportunità che offre al nostro territorio il cineturismo e l’intenzione è quella di stilare insieme un protocollo d’intesa tra la Fondazione Marche Cultura, l’Atim e i sindaci del Fermano».

Infine, dopo aver incontrato il Ministro del Turismo Daniele Santanchè, il quale ha preso l’impegno di «venire in visita ufficiale – riferisce il consigliere regionale FdI – nel nostro territorio» Putzu ha anche discusso delle strategie, dei progetti e dei programmi per un turismo esperienziale e per la destagionalizzazione nel Fermano. «Una vetrina importante – conclude – per promuovere le bellezze e le eccellenze del Fermano e della Regione Marche a livello nazionale ed internazionale».