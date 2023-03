Il turismo fermano sulle riviste nazionali e internazionali di settore con i progetti di Tu.Ris.Marche e Tec promossi dal Gal

Già da qualche giorno il territorio fermano viene raccontato nelle riviste di settore a livello nazionale e internazionale, grazie ai progetti promossi dal Gal Fermano e sviluppati dai partner privati del territorio.

In particolare sono attivi due progetti: il progetto “Valdaso Experience: L’accoglienza secondo natura”, il cui capofila è il tour operator Tu.Ris.Marche dedicato in particolare alla promozione del territorio della Val d’Aso e il progetto “Ripartire dalla storia – Gli itinerari del Fermano, ponti per il futuro” con la cooperativa Tec capofila, dedicato al territorio del Fermano.

I due progetti sono nati nell’ambito dei bandi di finanziamento del Gal Fermano, del programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. La misura 19.2.16.3 ha l’obiettivo di favorire la riconoscibilità sui mercati del patrimonio culturale e delle produzioni agricole ed artigianali locali e di contribuire alla strutturazione di un sistema organico di promozione ed accoglienza turistica sul territorio, nell’ambito di Progetti Integrati Locali (Pil). Una delle azioni previste è quella che riguarda la pubblicazione di articoli dedicati alla promo-commercializzazione dei territori di riferimento. Essendo questi territori molto piccoli, le squadre di Tu.Ris.Marche e di Tec hanno deciso di unire le forze per ottenere otto spazi redazionali (quattro spazi ciascuno, distinti ma collegati) su riviste specializzate in viaggi e turismo, conosciute a livello nazionale e internazionale. Grazie al lavoro dei due progetti, quindi, il Fermano appare sulle riviste “In viaggio”, “Bell’Italia”, “Why Marche” e “Dolcevia.com”.

«La testata “In Viaggio”, edita da Cairo Editore, è una rivista mensile che – spiegano da Tu.Ris.Marche – offre al turista uno strumento per organizzare viaggi offrendo dei veri e propri itinerari alla scoperta delle mete più interessanti. “In viaggio” vanta una diffusione di circa 13mila copie all’anno. Gli articoli pensati da Tu.Ris.Marche e Tec per questa rivista si concentrano sul turismo outdoor e sul ruolo sempre più incisivo del cicloturismo nel fermano e in tutta la regione Marche. “Bell’Italia”, è una rivista che si occupa del turismo italiano a 360 gradi e che offre articoli dettagliati sui paesaggi, musei e sulle delizie enogastronomiche della nostra nazione. La rivista vanta ogni anno una circolazione media annua di 41mila copie. L’articolo proposto si concentra maggiormente sulle peculiarità dei borghi del Fermano. “Why Marche” è una giovanissima rivista ideata dalla Theta Edizioni srl finalizzata al network e alla valorizzazione delle Marche. Si tratta di una rivista che racconta ogni sfumatura di questa Regione al “plurale”. Dalla recente fondazione della rivista sono già più di 500mila le copie diffuse. Sulla rivista apparirà un articolo dedicato alla scoperta delle tradizioni, rievocazioni storiche e tipicità dei Comuni coinvolti nei progetti. Tu.Ris.Marche e Tec hanno voluto presentare il territorio fermano anche fuori dall’Italia grazie alla pubblicazione sulla testata online Dolcevia.com, che permette ai lettori provenienti da tutto il mondo di conoscere il lifestyle italiano con suggerimenti e idee per visitare o per trasferirsi in Italia. Con le sue 6mila pagine di informazioni, ogni mese il sito accoglie ben 85mila visitatori: si tratta di una rivista seguita, in particolare, da parte dei molti turisti stranieri che amano venire in vacanza in Italia».

Sicuramente una vetrina perfetta per il territorio fermano che ha grandi potenzialità alla luce del sempre maggior interesse per i piccoli Borghi e il turismo esperienziale. Andrea Marsili, presidente di Tu.Ris.Marche, rimarca l’importanza della collaborazione integrata e sottolinea il ruolo del Gal Fermano, per sostenere lo sviluppo del territorio. “Proprio grazie al sostegno del Gal è possibile rafforzare la promozione del territorio, partecipando anche a fiere internazionali e presentare il nostro territorio su riviste di questo calibro. Proprio per questo è sempre più importante la collaborazione tra Enti Pubblici ed operatori turistici privati. Solo insieme e con un strategia integrata si possono affrontare le sfide e le opportunità legate al sempre maggior interesse per l’Italia e per il fermano”.

“Vedere realizzati progetti importanti come quelli promossi da Tu.Ris.Marche e TEC, sono per noi un grande motivo di orgoglio perché perseguono appieno le nostre finalità – dichiara soddisfatta Michela Borri presidente del GAL Fermano – Lo sviluppo rurale del territorio, anche in chiave turistico esperienziale, è infatti uno dei punti cardine del piano di sviluppo locale messo in atto dalla nostra struttura.”

Prossimo appuntamento per Enti Pubblici e gli operatori del settore, la Cabina di Regia del “PIL Itinerari di storia” che si svolgerà martedì 7 marzo presso la Sala consiliare del Comune di Fermo, occasione per programmare le iniziative dedicate alla prossima stagione estiva e sperimentare nuove idee ed iniziative per favorire la destagionalizzazione e lo sviluppo anche nei piccoli Borghi dell’entroterra.