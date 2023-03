“Itinerari di storia”, Cabina di regia tra Comuni: bilancio e programmazione

Si svolgerà oggi alle ore 18 l’incontro della Cabina di Regia del Pil “Itinerari di storia”, progetto sostenuto dal Gal Fermano, che comprende otto Comuni del fermano: Fermo, Montottone, Grottazzolina, Monteleone di Fermo, Belmonte Piceno, Ponzano di Fermo, Monte Giberto e Monsampietro Morico.

La riunione presso la sala consiliare del Comune di Fermo è stata convocata per il monitoraggio delle attività sviluppate nel territorio da parte degli enti pubblici e da parte degli operatori privati, che operano nel settore dell’ospitalità e nei servizi turistici. La società Tec presenterà una breve relazione sulle attività realizzate (guide turistiche, materiale promozionale, articoli su riviste del settore, eventi) e le azioni di promo-commercializzazione in fase di sviluppo ed implementazione, previste dal progetto.

«Per tutti i partecipanti – spiegano da Tec – sarà l’occasione per una riflessione sui dati molto positivi della stagione 2022 e sulla programmazione relativa al 2023, alla luce sia del forte interesse per le Marche e per il Fermano, sia degli importanti investimenti da parte della Regione Marche per il settore turismo e per l’integrazione tra le politiche di sviluppo del settore agricolo e del settore enogastronomico».

All’incontro è prevista anche la partecipazione di Francesca Giagni, funzionaria del Servizio Musei Comune di Fermo, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e l’aggiornamento sulle principali progettualità avviate.

L‘architetto Monia Ferroni, nel ricordare questo appuntamento, sottolinea che «per la valorizzazione del territorio è sempre più importante la stretta collaborazione e la sinergia tra gli attori del territorio. Il “ Progetto Integrato Locale – PIL: Itinerari di storia” ha lavorato per rafforzare la collaborazione e la rete. In questi anni di azione, nonostante le difficoltà (pandemia, crisi economica, incertezze legate alla guerra) sono state realizzate iniziative mirate ed integrate, capaci di generare effetti diretti sullo sviluppo qualitativo del territorio, capaci -inoltre- di rispondere in tempi brevi alle nuove esigenze del turista e del visitatore, che è sempre di più interessato all’autenticità ed alla qualità dell’esperienza. I Comuni coinvolti con questo progetto hanno iniziato ad affrontare le criticità del settore e stanno ponendo le basi per rafforzare il percorso di crescita registrato nel 2022».