Taglio del nastro per la “nuova” via Fonte Pescara. Gualtieri: «Campo di calcio punto atterraggio per Icaro»

MONSAMPIETRO MORICO - Inaugurato il miglioramento del tratto stradale di via Fonte Pescara. La sindaca Romina Gualtieri: «La strada diventa funzionale per l’arrivo al campo sportivo, che sarà sede di atterraggio di Icaro. Uno snodo fondamentale per la sicurezza, non solo per Monsampietro Morico, ma per tutto l’entroterra»

11 Marzo 2023 - Ore 15:14 ...

di Francesco Silla

Questa mattina, a Monsampietro Morico, è stato inaugurato il nuovo tratto stradale migliorato di via Fonte Pescara. Presenti all’inaugurazione, oltre alla padrona di casa, ossia la sindaca Romina Gualtieri, esponenti delle forze dell’ordine del territorio, il Commissario per la Ricostruzione Guido Castelli e rappresentanti delle ditte che hanno completato i lavori di miglioramento del manto stradale.

«Un grazie di cuore alla presenza dello Stato, delle forze civili, militari e religiose, e ai dipendenti e tecnici comunale e regionali. Con i fondi ricevuti siamo riusciti a mettere in sicurezza una zona fondamentale del nostro Comune – commenta il sindaco Romina Gualtieri – la strada porta al campetto dove i ragazzi giocano e si divertono. Questo posto ha poi vissuto una seconda vita durante il sisma, divenendo luogo di ritrovo. È stato un punto nevralgico importante per la gestione dell’emergenza. Sono stati utilizzati fondi Pnc per 200 mila euro. Con la restante parte dei fondi ripristineremo la fruibilità di una chiesa che abbiamo acquistato».

Continua poi, il sindaco, sull’importanza dello snodo: «Il campo da calcio verrà deputato a sede di atterraggio di Icaro, in convenzione con la Regione Marche. In primo luogo, Monsampietro Morico e poi l’entroterra avranno un punto di primo atterraggio garantito e sicuro».

«Ringrazio Romina Gualtieri. Monsampietro Morico – il commento di Guido Castelli – è uno di quei Comuni in cui è chiara ed evidente la responsabilità di un sindaco che coordina e guarda al futuro ma con i piedi per terra. Dietro questa inaugurazione c’è un’idea di Comune e di paese, fatta di sicurezza, di giovani, di sport e di scuole messe in condizioni di lavorare. La ricostruzione, dopo il sisma, è una cosa complicata, ma sta portando pian piano il centro Italia ad essere più sicuro e più bello. L’importante è che si governi al meglio quanto accaduto, per essere pronti ad una nuova possibile emergenza. Il compito della ricostruzione è la prevenzione; i danni devono essere sempre meno e la sicurezza massima. Dobbiamo portare avanti il lavoro con responsabilità e sacrificio».

Alle dichiarazioni è seguito il consueto momento di benedizione da parte del parroco e subito dopo il taglio del nastro, con la strada che torna formalmente di nuovo in funzione. Con l’occasione Gualtieri ha fatto visitare al senatore Catelli il palazzo del Municipio, ristrutturato dopo il sisma.