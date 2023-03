Avis, Admo, Aido e Ail col progetto Gaia: insieme per una serata di musica, testimonianze e solidarietà

Laura amava i girasoli e nella sua vita ha lasciato il sole in chi l’ha conosciuta. Vent’anni fa è venuta a mancare ma la luce dei suoi occhi rimane nel ricordo di chi le è stato vicino.

Sarà una serata in sua memoria, organizzata in modo festoso com’era lei, quella che si terrà sabato 1 aprile 2023 alle ore 21 al Teatro “De Cadilhac” di Torre San Patrizio.

Una serata di sensibilizzazione sul tema delle donazioni di sangue, organi, midollo osseo, curata dall’Avis comunale torrese, dall’Admo Colline Fermane, dall’Aido Marche, dall’Ail, insieme al progetto G.A.I.A. e con il patrocinio del Comune di Torre San Patrizio, al quale gli organizzatori esprimono gratitudine per la collaborazione e la sensibilità dimostrate.

“A volte è primavera – perché disperare se la speranza c’è comunque”, il titolo della serata che vedrà alternarsi sul palcoscenico momenti musicali, canzoni, storie di vita, per pensare all’aiuto che è possibile dare attraverso semplici gesti come quello della donazione, che permette di salvare vite umane.

Una serata di gioia e di festa per non dimenticare e, soprattutto, per far sì che questa gioia e questa festa possano essere condivise anche da chi ha bisogno del nostro supporto.