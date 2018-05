FERMO - Locandine pubblicitarie, libro delle firme, foto in bianco e nero, atti relativi alla costruzione. Importante la sezione relativa ai messaggi e dediche lasciati dagli ospiti

di Alessandro Giacopetti

Una storia lunga 60 anni: è quella dell’hotel ristorante Astoria, situato nel centro di Fermo, e gestito oggi da Guido Tassotti e Tiziana Gasparroni. Un albergo che nasce nel 1958. Negli anni Sessanta erano due gli hotel a Fermo, l’altro era la Casina delle Rose al Girfalco, “ed erano entrambi tra i migliori delle Marche”. E’ stato lo stesso Guido Tassotti a ricordarlo in conferenza stampa di presentazione della mostra sui 60 anni di hotel Astoria a Fermo. Allestita al piano terra dell’albergo, è un modo per viaggiare nel tempo attraverso le prime locandine pubblicitarie della struttura, il libro delle firme degli ospiti, foto in bianco e nero, atti ufficiali del Comune relativi alla sua costruzione. Importante la sezione relativa ai messaggi e dediche lasciati dagli ospiti più o meno importanti che vi hanno soggiornato. Ta loro Mina, Gianna Nannini, Umberto Eco, Gigi Proietti, Zucchero, ma va ricordato anche un importante politico come Giovanni Spadolini, senza contare coloro che sono passati senza lasciare traccia. Oggi è frequentato spesso dagli ospiti che si esibiscono al vicino teatro dell’Aquila, situato a poche decine di metri.

Negli anni Settanta l’hotel Astoria ha visto fino a 5 gestioni diverse, in contemporanea, tra cui una per le camere, una per il ristorante, un’altra per il circolo culturale che oggi non esiste più. Poi è giunta l’attuale gestione, che arrivava da una piccola struttura, prettamente dedicata alla ricezione turistica balneare a Porto San Giorgio. In loro la convinzione che Fermo avesse bisogno di un grande albergo. In 48 ore, è stato raccontato in conferenza stampa, hanno trasferito tutto compresi i materiali e clienti. La mostra sui 60 anni dell’hotel Astoria a Fermo sarà aperta fino al 20 maggio fino alle ore 20.