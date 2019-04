PORTO SANT'ELPIDIO - Da nord a sud, tutte le proposte del maxievento sul lungomare, che dalle 9 di mattina alle 21 punta a richiamare decine di migliaia di persone

di Pierpaolo Pierleoni

Più di 100 attrazioni, lavoro intenso fino all’ultimo momento utile sul lungomare per preparare ogni dettaglio, ingenti misure di sicurezza. Porto Sant’Elpidio è pronta ad accogliere la folla per la festa che, ormai da 15 anni, rappresenta l’evento clou della città. Tra musica, mercatini, comicità, laboratori e proposte per l’infanzia, c’è l’imbarazzo della scelta. La manifestazione si svolgerà da nord a sud, sarà incentrata prevalentemente sul lungomare, ma con alcune proposte anche in piazza Garibaldi dove stasera il concerto di Nesli, e il dj set a seguire, daranno ufficialmente il via ai festeggiamenti.

Il programma, partendo da nord, prevede la musica dei Bluemoon sul lungomare Europa alla Playa de Cococciò. Su tutto il lungomare ci saranno gonfiabili per bambini. Alla pineta nord, per tutta la giornata ci saranno i giochi di Regno fantasy e le minicar, l’area relax Amachiamoci, il nordic walking con l’associazione Valli della Marca, l’action painting, le Tea sisters con area food, moda, fiori e natura, lettura e danza. Il programma prevede inoltre l’arte gladiatoria, con esposizione, allenamento con i gladiatori ed esibizioni, il rock di Pharjie Phienara, nel pomeriggio il Corpo bandistico&New generation majorettes da Petriolo, l’omaggio a Chris Cornell degli Original Fire.

Sul versante sud della pineta, di scena gli arcieri storici, il camper di zia Caterina, che proporrà balletto e merenda nel pomeriggio alla piattaforma da basket. Sempre al playground,animazione e truccabimbi del Mondo di Peter Pan, dalle 16 il concerto dei Rinomatti. Sulla spiaggia di scena Yorido, yoga della risata. Proseguendo sul lungomare, all’altezza di Moyto truccabimbi e animazione, da Bagni 55 Storie rock italiane con la tribute band di Vasco, alla quadrata dj Riccardo in tarda mattinata e nel primo pomeriggio Vandrago in concerto. Sempre alla quadrata, il twister team propone di giocare con gli aquiloni.

Sul lungomare centro, alle 11 e alle 15 esibizine Aerial skills, nel pomeriggio lo spettacolo Il mondo delle fiabe, action painting attivo tutta la giornata, alle 11 c’è Piero Massimo Macchini col suo spettacolo Brainstorming. Alle 10 e alle 20 in programmadue flash mob musicali, spazio alla musica e alla conoscenza degli strumenti musicali. Ci sarà anche un’esposizione di animali da cortile ed una raccolta fotografica che ripercorre la memoria storica cittadina. L’associazione Uniti per la coda sarà presente con alcuni cuccioli da adottare, alle 16 sfilata a sei zampe e truccabimbi con Elpidog. Animazione per bambini anche alla rotonda, dove sarà di scena il Ludobus e si disputerà la Logicup. Sempre alla rotonda anche il photobox per immortalare un ricordo di questo 1 maggio.

In Viale della vittoria ci sarà la Felix street band, ed uno stand dedicato al festival I teatri del mondo. In piazza Garibaldi e vie del centro si potrà incontrare la parata di principi e principesse, ci sarà uno spazio per giocare a volley, alle 15.30 Galà della danza con la Compagnia del fiore. Alle 18.30 concerto della tribute band di Max Pezzali. Truccabimbi in viale Battisti con la Balena dispettosa, la musica di Titti Chamberlin da Peccati di gola nel pomeriggio. Sul lungomare centro anche gli stand del Palio del mare e di Radio FM, il mercatino del riuso a cura della Protezione civile.

Passando all‘area ex Orfeo Serafini, si troveranno gli stand del Vaspa club Sant’Elpidio a Mare, della rassegna Libri a 180 gradi del comune di Sant’Elpidio a Mare, il Lego Marchebrick, le Tate con animazione e palloncini, le danze e gli stornelli de Li matti de Montecò, il Luna park, il Coc della Protezione civile, l’esposizione degli International motor days con percorso per miniquad, lo spazio Pompieropoli a cura dei vigili del fuoco, i musici della Pasquella, il laboratorio di ceramica, l’angolo della memoria con Porto Sant’Elpidio in miniatura, la scarpa più grande del mondo di Armando Di Rocco, il trattore d’epoca, il villagio dello sport con area pilates, karate e functional training. E ancora, il bubble football e la possibilità di salire su un elicottero per un giro aereo panoramico.

Tocca poi al lungomare sud, che quest’anno vuole fortemente essere protagonista della festa. Il programma prevede animaletti su ruote, baby Luna park, truccabimbi ed animazione nei pressi dell’ex Fim, dove nel pomeriggio si potrà conoscere Spiderman. Diversi gli artisti di strada ed i trampolieri itineranti che proporranno spettacoli e mimi. Sarà possibile anche fermarsi dalla cartomante. Sul prato a sud dell’ex Fim i personaggi dei cartoni Bing e Coco, il villaggio argentino, lo spazio tango e flamenco, la danca dell’associazione Cris Dance. Da Bagni pazzi dj set dalle 16 in poi, da Moyto Matinèe latino con Latin Style. Sempre sul lungomare sud, danza con la Virtus acrobatic team e Mirko Tulli, trotta trotta cavallino, dj set dagli anni 70 ai 90.

I pezzi da novanta sono Andrea Paris, secondo classificato ad Italia’s got talent, di scena alle 16 nei pressi di Splash-Lu missile, e Sandy Marton, icona degli anni 80, alla piattaforma alle 19. Per finire, area baby, teatro dei burattini, spettacolo di bolle di sapone giganti, laboratori ambientali con Coos Marche, i Sub Limen (artisti di strada). Alla piattaforma alle 11 lo spettacolo nel regno incantato, alle 17 i Pensieri positivi, tribute band di Jovanotti. Girerà sul lungomare il clown Falappa, itinerante anche lo spettacolo di magia con i pappagallini, come le farfalle giganti e la sfilata Cartoon Parade. Ci sarà anche un pianoforte gigante su cui camminare. Da Edo’s Cafe in via Marina suonano alle 19.30 i Recidivi, cover band di Vasco.

Due i punti noleggio di biciclette, attivo il trenino gratuito che farà la spola tra centro, Corva e Cretarola per tutta la giornata, gratis anche i bus navetta, che ogni 25 minuti avvicineranno il pubblico che posteggerà nelle maggiori aree di sosta: lungomare Europa (3 fermate), via Canada, via Belgio, piazza Garibaldi, via dei tigli, via Montagnola, via Pace (4 fermate: Croce verde, Teatro delle api, Conad, concessionaria Toyota), area piscina comunale.