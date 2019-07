METEO - Solo nelle ultime ore tra le province di Fermo e Ascoli i pompieri hanno effettuato ben 116 interventi. I dati forniti dal Centro Documentazione e Comunicazione - Direzione regionale Vigili del fuoco Marche

Tra le province di Fermo e Ascoli Piceno sono stati ben 116 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, dalle 17,30 di ieri alle 8 di questa mattina. Sono dati che parlano da soli. L’ondata di maltempo che si è abbattuta martedì nelle Marche, e che non ha di certo risparmiato nemmeno il Fermano, ha causato ingenti danni in tutta la regione. Infiniti interventi che hanno costretto i vigili del fuoco, da martedì pomeriggio, a un lavoro no-stop, h24.

Una miriade di sos, dalle coperture di case e capannoni, agli innumerevoli alberi spezzatisi e crollati sulle strade del Fermano, in alcuni casi anche sopra a delle vetture (si contano tre ferito per fortuna non gravi), dagli allagamenti a insegne e cartelloni sradicati da pali e infissi. Per non parlare poi del bollettino di guerra registrato su tutta la costa. I dati in mano ai vigili del fuoco parlano, dalle 17,30 di ieri alle 8 di questa mattina di 187 interventi nella provincia di Ancona, 11 a Macerata e 53 a Pesaro-Urbino. “Ad Ancona – spiegano dal Centro Documentazione e Comunicazione – Direzione regionale Vigili del fuoco Marche – rimangono da effettuare 187 interventi, a Macerata 25 mentre Fermo-Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino hanno dichiarato la fine emergenza. Per fronteggiare gli interventi da effettuare ad Ancona sono arrivati ieri sera 15 Vigili del fuoco con 7 automezzi dalla Toscana”.