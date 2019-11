FERMO - Dal 5 novembre, tutti i martedì alle 16 fino al 3 dicembre, il dott. Renato Bisonni, primario di Oncologia al “Murri” di Fermo, sarà ai microfoni di Radio FM1 con i colleghi specialisti: Luigi Acito, oncologo e senologo; Michela Del Prete, oncologa esperta di tumori ereditari; Barbara Esperide, psiconcologa. L’ultimo appuntamento sarà con le estetiste Elisabetta Ramini e Silvia Ciobanu per il servizio di estetica oncologica.

Dopo aver intervistato i medici specialisti Asur Area Vasta IV in occasione della giornata mondiale della salute mentale e della giornata mondiale della menopausa, tornano a Radio Fm1 gli appuntamenti di approfondimento su salute e benessere. Con il contributo organizzativo dell’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e il dott. Renato Bisonni, primario dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’ospedale “Murri” di Fermo, verranno illustrati i servizi di psiconcologia, genetica oncologia, oncologia e senologia ed infine il servizio di estetica oncologica.

“L’Unità Operativa Complessa di Oncologia del nosocomio fermano secondo i dati della Regione Marche risulta, nel 2018, quella con la maggiore attività di Dh dell’Asur Marche, con un incremento rispetto al 2017 del 17%, seconda solo a quella attiva presso l’Azienda Ospedaliera di Torrette – spiega il dott. Bisonni – Con quest’ultima nel giugno u.s. alla presenza delle massime autorità sanitarie e politiche della regione si è attivato un protocollo di intesa, che di fatto avvicina sempre di più le due realtà, riguardante la genetica oncologica e la prospettiva di studi clinici comuni. Ciò consente, oggi, ai pazienti e ai familiari che si vogliono sottoporre al test genetico per familiarità alle neoplasie della mammella ed ovaio e tratto gastroenterico di eseguire la consulenza genetica ed eventuale prelievo senza recarsi ad Ancona attraverso la sola impegnativa del medico di medicina generale e la prenotazione tramite Cup. Inoltre – sottolinea il primario – presso l’Uocè presente da trent’anni un ambulatorio di senologia clinica per visite preventive alle quali accedono, oltre alle donne del fermano, anche quelle delle zone territoriali limitrofe nonché abruzzesi. Quando un paziente entra per la prima volta in oncologia, paura, rabbia ed angoscia sono i sentimenti prevalenti, pertanto un’oncologia al passo con i tempi non può prescindere da un supporto psiconcologico. A Fermo dal 2006 è presente una psicologa-psicoterapeuta che segue i pazienti e i loro familiari durante tutto l’iter terapeutico e di sostegno all’eventuale lutto. Le terapie oncologiche attuali, se pur attualmente meno impattanti sul quotidiano – specifica Renato Bisonni – hanno comunque effetti collaterali. Per alleviare questi effetti, dall’aprile 2017, sono presenti, grazie all’Anpof (Associazione Noi Per l’Oncologia Fermana) due estetiste professioniste in oncologia estetica Apeo con titolo acquisito presso l’Istituto di Oncologia Europeo di Milano (Ieo). Si occupano di eseguire trattamenti decontratturanti e di linfodrenaggio, protocolli di salvaguardia delle unghie e della pelle con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti.”.

Di tutto ciò si parlerà dettagliatamente ai microfoni di Radio Fm1 dal 5 novembre, tutti i martedì alle ore 16 fino al 3 dicembre (con la sola pausa del 26 novembre). Con il dott. Renato Bisonni, primario di Oncologia al “Murri” di Fermo, saranno in diretta, nell’ordine, gli specialisti: Luigi Acito, oncologo e senologo (5 novembre); Michela Del Prete, oncologa esperta di tumori ereditari (12 novembre); Barbara Esperide, psiconcologa (19 novembre). L’ultimo appuntamento, martedì 3 dicembre, sarà con le estetiste Elisabetta Ramini e Silvia Ciobanu per il servizio di estetica oncologica.

Per seguire le trasmissioni in diretta basterà sintonizzarsi sulle frequenze FM (101.0 da Fermo, dintorni, area montana e dal maceratese, 93.8 da Porto San Giorgio e la costa, 88.9 da Petritoli e la Val d’Aso) oppure seguire in streaming senza confini cliccando qui o scaricando l’App dai device mobili oppure in diretta Facebook dalla pagina di Radio Fermo Uno.

PER SEGUIRE LA NOSTRA RUBRICA BENESSERE cliccare qui