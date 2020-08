FERMO - Il leader del Carroccio oggi pomeriggio a piazzale Azzolino per la 'benedizione' dei candidati della Lega, con il candidato sindaco Giacobbi, alle elezioni comunali a Fermo e alle regionali per il Fermano

di Cristiano Ninonà (foto e video Simone Corazza)

“Nelle Marche, come in Toscana, sento una bellissima aria di cambiamento”. Con queste parole il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi pomeriggio ha esordito in piazzale Azzolino, a Fermo, per lanciare la volata dei candidati della Lega sia alle elezioni comunali nel capoluogo di provincia, sia alle regionali. La presentazione alla piazza di tutti i nomi in corsa per ‘comunali’ e ‘regionali’ è spettata ai parlamentari e ai vertici regionali e locali del Partito, con in testa il coordinatore regionale Marchetti e il candidato sindaco Giacobbi, in attesa dell’arrivo del leader leghista, previsto da programma per le 17,30 ma Salvini è arrivato con più di un’ora di ritardo.

“Eh sì – si è scusato – sono arrivato tardi perché oggi non mi lasciavano andar via dalla Toscana dove c’era davvero tanta gente. Ci sono due regioni sulle sette chiamate al voto, che sono da sempre governate dalla sinistra, ossia Marche e Toscana. E in entrambe sento una bellissima e freschissima aria di cambiamento. Il centrodestra sarà una bellissima sorpresa e la Lega sarà il primo partito”. Poi le stilettate alla sinistra: “Le promesse elettorali non funzionano più, gli italiani, i marchigiani chiedono certezze e risposte adesso. Gli imprenditori fermani chiedono infrastrutture, meno burocrazia regionale e fondi diretti alle imprese. Sulle infrastrutture è stato fatto poco o niente, sulla burocrazia anche danni, sui fondi le ennesime chiacchiere. Qui nel Fermano abbiamo un tessuto di imprese da fare invidia all’Italia e all’Europa. Non c’è niente da inventare, bisogna solo permettere alla gente di lavorare in tranquillità”. La Lega, infatti, nel Fermano, per le elezioni regionali schiera Marzia Malaigia, Mauro Lucentini, Marco Marinangeli e Daniela Tisi, mentre alle comunali, in appoggio al candidato sindaco Giacobbi, nella lista del Carroccio figurano Gianluca Tulli, Luciano Romanella, Alessandro Angeli, Stefania Battista, Rosella Casciotta, Matteo Ciarrocchi, Francesco De Angelis, Matteo Di Prodi, Katiuscia Donati, Donatella Giammarini, Luciano Guidobaldi, Mary Leoni, Gabriele Malvestiti, Matteo Marchetti, Beatrice Monini, Cristian Moretti, Claudio Novara, Paolo Orlandi, Mattia Laerte Pasqui, Maria Paola Pirro, Loredana Properzi, Gianni Santini, Ylenia Santoni, Maria Luigina Scatasta, Michela Sollini, Fabiano Strovegli, Simone Tiburzi, Vittorio Traini, Arnaldo Trentuno, Ennio Viozzi, Marco Zeloni, Ena Santarelli. E da Fermo, che il segretario ha voluto omaggiare prima di ripartire, indossando anche la maglia della squadra cittadina, via verso Porto Sant’Elpidio dove Salvini presenzierà questa sera la festa regionale del suo partito.