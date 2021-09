Covid, ricoveri in calo nelle Marche. Morto un 58enne di Civitanova

I DATI del Servizio sanità - Nella regione ci sono stati 105 casi con il 6,0% di tamponi positivi. La provincia con più contagi è Pesaro (29)

17 Settembre 2021 - Ore 16:53 ...

Covid, 105 nuovi casi nelle Marche, la provincia dove si sono registrati più contagi è quella di Pesaro con 29 casi, Macerata ne conta 16. Nella scheda del Servizio sanità si parla anche di un morto: si tratta di un uomo di 58 anni di Civitanova che era ricoverato a Pesaro e che, sempre stando a quanto indicato, aveva delle patologie pregresse.

Tornando ai casi: i 105 nuovo positivi sono emersi dai 1.748 tamponi del percorso nuove diagnosi (quelli totali sono stati 3.118), il che significa che il 6,0% dei test ha evidenziato un contagio. Continua a rimanere basso rispetto alle scorse settimane il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti che è del 52,28. Sui ricoveri: sono tre in meno rispetto a ieri, e un paziente in meno in terapia intensiva. Oggi sono 84 le persone negli ospedali regionali, di cui 26 in intensiva.