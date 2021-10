Covid, 37 nuovi casi nelle Marche: tre decessi tra cui una 93enne di Monsampietro Morico

IL BOLLETTINO del Servizio sanità -Sul fronte ospedaliero, si registra un ricovero in più in terapia intensiva e due in meno in terapia semintensiva. Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche sono 54: 15 in intensiva, 10 in semi-intensiva e 29 nei reparti non intensivi.

18 Ottobre 2021 - Ore 18:29 ...

Sono 37 i nuovi casi di Covid nelle Marche, deceduti una 63enne di Urbisaglia, una 94enne di Monsampietro Morico e una 95enne di Mondolfo che erano positive al virus.

E’ quanto comunica il Servizio Sanità dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 919 tamponi: 471 nel percorso nuove diagnosi e 448 nel percorso guariti. Nel bollettino, la Regione precisa che tutte e tre le persone avevano patologie pregresse.

L’incidenza di positività sale all’7,9% (ieri era al 6,1%), cresce anche il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 26,10 contro i 24,77 di ieri. I nuovi casi sono stati riscontrati: 12 nell’Anconetano, 21 nel Pesarese, 1 nell’Ascolano, 1 nel Fermano, 1 nel Maceratese e 1 da fuori regione. I sintomatici in tutta la regione sono 9.

