Covid, crescono i contagi nel Fermano : osservato speciale Montegiorgio. I dati comune per comune

COVID - Numeri in crescita nella Provincia di Fermo. Il Covid 19 torna prepotentemente a rialzare la testa nell'ultima settimana. A Montegiorgio casi quintuplicati. Solo 15 Comuni Covid free. Quaranta invece le classi in quarantena in tutta la Regione.

13 Novembre 2021 - Ore 09:55

di Sandro Renzi

Contagi e quarantene in crescita in quasi tutta la provincia di Fermo. In sette giorni il Covid 19 è tornato a rialzare la testa prepotentemente, purtroppo mietendo diverse vittime tra gli anziani. Situazione ancora sotto controllo sul fronte sanitario ma la guardia è alta. L’incidenza dei positivi su 100mila abitanti, secondo l’Agenas, è passato nelle Marche, in meno di un mese, da 40 a 62,93. E le cose non vanno meglio per il tasso di occupazione delle terapie intensive, un punto percentuale sotto la soglia critica del 10% dopo aver toccato punte anche dell’11%. Al 7%,invece, il tasso di occupazione dei posti letto nella cosiddetta area medica non critica. Una fotografia che lascia pochi margini di interpretazione e lettura.

In provincia di Fermo, tra gli adolescenti, 12-15 anni, hanno completato la vaccinazione in 3650, con una adesione pari al 60,6%, mentre non risultano ancora immunizzati 1882 studenti. Nella fascia 16-19 anni hanno ricevuto il vaccino in 4658 (77,4%) e non ancora vaccinato il 14,5%. I dati in possesso dell’Ufficio scolastico regionale registravano all’8 novembre 9 classi in quarantena nel distretto Ascoli-Fermo. A livello regionale erano 40.

Tornando ai 40 Comuni della nostra Provincia poco più di un terzo, 15 per la precisione, possono vantare zero positivi e solo 6 anche zero quarantene. I numeri, come segnala anche la Regione Marche, mostrano quasi ovunque un incremento di casi nell’ultima settimana. Il più eclatante, tenendo conto della popolazione, a Montegiorgio dove i positivi sono quintuplicati passando da 6 a 35 e le quarantene hanno superato la soglia delle 100 unità e poi Porto Sant’Elpidio da 34 a 61. Sono tornati a scendere invece a Sant’Elpidio a Mare, alle prese con il cluster che aveva interessato la bocciofila. Lo scorso 5 novembre affetti da Covid 19 erano in 95, ieri 76. Numeri in crescita anche a Servigliano con 5 positivi e a Santa Vittoria con 22 positivi e 43 persone in quarantena. A Rapagnano triplicate le quarantene passate da 7 a 22. A Porto San Giorgio, dopo la scoperta di un focolaio nella residenza per anziani gestito dalle Gaetanine, le persone affette da Covid 19 sono 35. A Fermo schizzano in alto le quarantene (172) mentre i positivi sono 90. Tra i Comuni Covid free ci sono ovviamente quelli più piccoli tra cui Belmonte Piceno, Monterinaldo, Monte Giberto, Smerillo, Monteleone e Montefortino.