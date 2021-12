Covid, 753 nuovi contagi nelle Marche. Il tasso cumulativo oltre quota 260

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore esaminati 4.257 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 17,7%

16 Dicembre 2021 - Ore 10:28 ...

Covid, nuovo record di contagi nelle Marche: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 753. E’ quanto fa sapere il servizio Sanità della Regione dopo l’esame di 7.195 tamponi: 4.257 nel percorso nuove diagnosi e 3.153 nel percorso guariti.

Stabile l’indice di positività (17,6% ieri, 17,7% oggi) continua a crescere il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 263,88 (ieri era 226,72). La provincia che ha fatto registrare più casi è Ancona (233), seguono: Pesaro-Urbino (201), Fermo (105), Macerata (104), Ascoli (77) e 33 da fuori regione Un quarto dei contagi (170) sono tra under 18, 54 nella fascia 19-24 anni, 183 nella fascia 25-44 anni, 177 nella fascia 45-59 anni, 127 tra gli over 60. I sintomatici sono 174 in tutta la regione.

(Servizio in aggiornamento)