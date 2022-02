Aggiornamento della Short List di soggetti esterni a supporto della Svem

REGIONE - Pubblicato l’avviso di aggiornamento semestrale della Short List di soggetti esterni a supporto

2 Febbraio 2022 - Ore 12:50 ...

È stato pubblicato l’avviso di aggiornamento semestrale della Short List di soggetti esterni a supporto della Svem, Sviluppo Europa Marche, per attività finanziate con risorse europee, nazionali e regionali, che scade il 28 febbraio 2022. Si informano gli interessati che l’aggiornamento semestrale per la vigente Short List di soggetti esterni a supporto della Società per attività finanziate con risorse europee, nazionali e regionali è previsto entro il prossimo 21 marzo 2022.

A tal fine saranno accolte le istanze corredate della documentazione richiesta, che perverranno entro il 28 febbraio 2022 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all’indirizzo Svem – Sviluppo Europa Marche S.r.l. – Società Unipersonale – Via Raffaello Sanzio, 85 – 60125 Ancona; a mezzo posta elettronica, utilizzando documenti informatici in formato .pdf o al seguente indirizzo Pec: svimspa@emarche.it oppure svemarche@pec.it

La Short list vigente, l’avviso e l’istanza di candidatura sono disponibili a questo link.