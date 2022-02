Green pass ai buyer russi, Lucentini e Marchetti: «Problema risolto su impulso della Lega»

«Ai vaccinati con doppia dose Sputnik e i vaccini basterà fare il tampone». E’ quanto annuncia l’onorevole della Lega, Mauro Lucentini, insieme al coordinatore regionale del Carroccio, l’onorevole Riccardo Marchetti. «Il Consiglio dei Ministri su impulso della Lega ha emanato la norma che consente ai vaccinati con doppia dose Sputnik ovvero con vaccini non autorizzati o non riconosciuti in Italia di ottenere il green pass. Basterà presentare un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare».