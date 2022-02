Covid, 2.409 nuovi casi nelle Marche «Altra settimana arancione? Paradossale». Due decessi nel Fermano

I DATI dell'Osservatorio epidemiologico - Nelle ultime 24 ore testati 6.279 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 38,4%. Continua a calare il tasso cumulativo. Il presidente Acquaroli torna a puntare il dito contro il sistema delle fasce di rischio

12 Febbraio 2022 - Ore 16:33 ...

Sono 2.409 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E’ quanto comunica l’Osservatorio epidemiologico delle Marche dopo l’esame, nelle ultime 24 ore, di 8.139 tamponi: 6.279 nel percorso nuove diagnosi e 1.860 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è dunque al 38,4%, mentre continua a calare il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 1.185. La provincia che ha fatto registrare più contagi è Ancona (725), seguono: Macerata (551), Pesaro-Urbino (383), Ascoli (353), Fermo (296) e 101 da fuori regione. Di questi, circa un quarto (665) sono tra under 18, 106 tra 19-24 anni, 691 tra 25-44 anni, 517 tra 45-59 anni, 430 tra over 60. I sintomatici sono 419.

Il presidente della Regione Acquaroli, nel frattempo, è tornato a puntare il dito contro la permanenza delle Marche in zona arancione. «Questo provvedimento – ha scritto – appare fuori dalla fase che stiamo vivendo, e purtroppo sembra di vivere una situazione paradossale, con l’utilizzo di un metodo che era stato ideato in una fase di assoluta emergenza ma che adesso sembra del tutto sproporzionato».

Trend in discesa per i ricoveri nelle Marche, quattro in meno le persone che si trovano ricoverate negli ospedali della regione. Lo specchio di questi dati è la discesa delle percentuali di terapie intensive e aree mediche sotto alla soglia limite per la zona arancione (le Marche comunque non potranno cambiare fascia prima di venerdì prossimo). In terapia intensiva un paziente in meno (46 nelle Marche, per un tasso di occupazione di posti letto che è del 17,9%, il limite è 20%). Per quanto riguarda l’Area medica: 298 i ricoverati, tre in meno di ieri e una percentuale che scende sotto il limite del 30% (29%).

Nelle Marche ci sono stati cinque morti positivi al Covid. Il più giovane è una donna di 53 anni di Lapedona, che aveva patologie pregresse. Nel Maceratese è morto un 95enne di Montecassiano. Le altre vittime, tutte con patologie pregresse, sono un 82enne di Fermo, un 70enne di Fabriano, un 80enne di Ancona.