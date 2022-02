La galantina Ciriaci “ambasciatrice” delle tipicità locali a Expo Dubai

23 Febbraio 2022

di Francesca Maria Mori

Un contesto mondiale e una comunità internazionale. E’ questa la vetrina dell’Expo Dubai in cui sono state “esposte” diverse realtà marchigiane in questi giorni di febbraio grazie alla Regione Marche, alla Camera di Commercio delle Marche e a Tipicità che, tra tantissimi e importanti ruoli, ha avuto l’onore di organizzare l’evento del 21 sera con partner imprenditori e un parterre selezionato di importatori, businessmen e personaggi influenti degli Emirati Arabi Uniti.

Decisamente una vetrina per valorizzare le eccellenze locali nel contesto globale. E tra queste, il salumificio Ciriaci che, non potendo presentare prodotti derivati dal maiale nel rispetto della cultura araba, non ha esitato a proporre un’altra specialità marchigiana, vanto della migliore tradizione culinaria della nostra terra: la galantina.

Così in un piatto delicato quanto gustoso, questo tradizionale prodotto è stato adagiato su una base di lattuga e condito con scaglie di mandorle dolci e un ottimo olio extra vergine di oliva (anch’esso dalle Marche ed esattamente dall’azienda agricola Pallotti). Un successo per la vista e il gusto.

“E’ stata una grande soddisfazione poter rappresentare la nostra regione e il nostro Paese anche a Dubai – racconta l’imprenditrice Graziella Ciriaci, da poche ore rientrata in Italia – una soddisfazione e una grande opportunità per le imprese che potranno stringere relazioni e rapporti commerciali negli Emirati Arabi Uniti. Ringrazio la Regione Marche, la Camera di Commercio e Tipicità per questa organizzazione che non era di certo scontata, né facile, visto il momento pandemico che stiamo vivendo. Il mondo ha bisogno di ripartire e queste iniziative sono fondamentali per farlo. Cosa mi ha colpito di più? La grande considerazione riscossa dai prodotti italiani. C’è voglia di Italia. Dobbiamo farne tesoro!”