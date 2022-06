“Piazza Artigiana”, entrano nel vivo le mostre mercato

PROMOSSA da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo, in collaborazione con "Teor-Temporary Events Organization", al centro ci sono le migliori produzioni artigianali di qualità. Prossimi appuntamenti: 7-10 luglio a Colmurano, 5-6 agosto ad Ascoli, 10-11 settembre a Sarnano

27 Giugno 2022 - Ore 17:50 ...

Dopo il primo appuntamento di Porto Recanati, entra nel vivo Piazza Artigiana, la serie di mostre mercato che porta alla ribalta le migliori produzioni artigianali nei settori moda, enogastronomia e non solo. Piazza Artigiana si articola in alcuni dei principali eventi estivi che si svolgono nelle Marche ed è promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo in collaborazione con “Teor-Temporary Events Organization”.

«Piazza Artigiana è un’occasione unica per poter incontrare da vicino aziende locali che producono articoli d’eccellenza, che si contraddistinguono per qualità e originalità – dice Lucia Biagioli, Responsabile Turismo e Accoglienza di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo – a Porto Recanati, lo scorso 12 giugno, abbiamo registrato un grande afflusso di visitatori che hanno apprezzato gli oltre trenta espositori e le loro bellezze e bontà del territorio. Confartigianato vuole infatti valorizzare l’eccellenza in ogni sua forma, perché fare cultura passa anche attraverso la manifattura e i prodotti enogastronomici di qualità».

I PROSSIMI EVENTI

dal 7 al 10 luglio: “Artistrada”, Colmurano (tutti i giorni dalle ore 17 alle 24)

5 e 6 agosto: festa del patrono Sant’Emidio, Ascoli (entrambi i giorni dalle 10 alle 22)

10 e 11 settembre: “Festa del Ciauscolo e del salame spalmabile”, Sarnano (entrambi i giorni dalle 10 alle 22)