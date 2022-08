Giorgia Meloni sceglie Ancona per aprire la campagna elettorale: «Mi fate ben sperare, nelle Marche abbiamo dimostrato di saper governare» ( Video )

ELEZIONI - La leader di FdI oggi nel capoluogo di regione. Il comizio in piazza Roma. Il governatore Acquaroli: «Abbiamo un'opportunità storica, irripetibile: la prima donna al governo della nazione»

23 Agosto 2022 - Ore 18:59 ...

«Mi lasciate ben sperare». Ha esordito con queste parole Giorgia Meloni, davanti a una piazza Roma gremita di sostenitori. La leader di FdI ha scelto Ancona e le Marche per aprire la sua campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre.

«Ho voluto iniziare da qui non a caso – ha detto – per ricordare che a differenza di quello che si dice in certi salotti, e cioè che Fdi non avrebbe classe una classe dirigente adeguata, noi abbiamo già dimostrato in territori come le Marche che abbiamo una classe dirigente in grado di dare risposte che la sinistra non è stata in grado di dare per decenni». Meloni era stata introdotta dal presidente della Regione Francesco Acquaroli: «Abbiamo un opportunità storica, irripetibile: la prima donna al governo della nazionale».

Prima di salire sul palco Giorgia Meloni ha risposto ad alcune domande, tra cui qualcuna sul video dello stupro di Piacenza, dicendo di non essersi pentita e di averlo fatto in segno di solidarietà e vicinanza.

(servizio in aggiornamento)