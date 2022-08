Meteo, inizio di settimana con rovesci e temporali pomeridiani

LA PROTEZIONE CIVILE delle Marche annuncia pioggia già da domani sulla fascia collinare e montana, con fenomeni anche di forte intensità

28 Agosto 2022 - Ore 19:12 ...

La Protezione Civile regionale, ha emesso oggi un messaggio di proroga di allertamento per criticità dovuta a temporali per tutta la giornata di domani, lunedì 29 agosto. Flussi nord-occidentali in quota continuano a favorire anche sulle Marche condizioni di instabilità per l’inizio della prossima settimana determinando rovesci e temporali nelle ore pomeridiane.

Nel dettaglio le previsioni per domani parlano di un cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi nelle zone collinari e montane dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio sono attesi rovesci o temporali sparsi sulla fascia collinare e montana della regione, con fenomeni localmente di forte intensità. Per domani temperature minime stazionarie e massime in diminuzione. Da martedì 30 agosto invece il termometro tornerà a salire almeno nelle ore più calde, considerato che solo in serata si manifesteranno brevi rovesci o temporali sul settore basso-collinare e costiero delle Marche e venti settentrionali di brezza tesa

Mercoledì 31 agosto ancora cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso per nubi prevalentemente cumuliformi con possibilità dalla tarda mattinata di rovesci e temporali sparsi inizialmente sulle zone appenniniche, per spostarsi verso la costa nel corso del pomeriggio. Le temperature minime saranno stazionarie, le massime di nuovo in diminuzione.