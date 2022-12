È Gian Vittorio Battilà il candidato sindaco del Laboratorio Civico

PORTO SANT'ELPIDIO - L'annuncio, oggi pomeriggio, sulla pagina Facebook del Laboratorio. Girandola di nomi da destra a sinistra in attesa di conoscere le candidature ufficiali

9 Dicembre 2022 - Ore 20:25 ...

Il Laboratorio Civico ha deciso: il suo candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2023 sarà Gian Vittorio Battilà. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi con un post comparso proprio sulla pagina Facebook del Laboratorio, e che non lascia adito ad interpretazioni, infarcito da una battuta dello stesso Laboratorio che parla, per Battilà, di una candidatura “nonostante il suo rivedibile gusto nello scegliere le cravatte“.

Dunque quello di Battilà è il primo nome ‘ufficiale’ nella corsa alla fascia tricolore che chiamerà i cittadini di Porto Sant’Elpidio, nella primavera prossima, alle urne. E tutto a distanza di poche ore da una conferenza stampa convocata per domani mattina da Massimiliano Ciarpella (altro papabile candidato sindaco).

Ma tornando a Battilà, il suo è un nome che non dispiaceva nemmeno alla Lega. Nel centrodestra, però, la situazione è tutta in divenire. Resta in pole, almeno per FdI, il nome di Andrea Balestrieri che non ha mai negato di essere pronto alla sfida elettorale «ma con un centrodestra unito». Ma occhio anche a Giorgio Marcotulli, capogruppo in consiglio comunale e già candidato sindaco nella tornata del 2018. Più fumosa la situazione in casa Forza Italia anche se l’uscita pubblica di Laboratorio Civico potrebbe imprimere un’accelerazione nelle scelte dei partiti di centrodestra. A sinistra, invece, si attendono le mosse del Pd (l’ex sindaco, parlamentare e vicepresidente della Regione, Paolo Petrini, non ha ancora sciolto la riserva). Ma allo stesso tempo grandi manovre nel pool “civico” in cui compaiono i nomi degli assessori Marco Traini, Milena Sebastiani, Vitaliano Romitelli ed Emanuela Ferracuti. Un gruppo che potrebbe decidere di correre con un proprio candidato sindaco.

Ad oggi il nome che va ancora per la maggiore è proprio quello di Traini anche se assessori come Sebastiani o Romitelli non disdegnerebbero la candidatura a sindaco. E poi, certamente, resta da attendere la decisione di Alessandro Felicioni dopo il suo addio proprio al Laboratorio Civico, e di Dimensione Marche fresco di apparizione sullo scenario elpidiense. Insomma un meltin pot pre-elettorale nel quale, per il momento, di certo c’è solo il nome di Battilà.

Leonardo Nevischi