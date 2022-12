Con la nuova veste Adriatica Pubblicità sfida la crisi «Fare impresa e pubblicità da oltre 40 anni» ( Video )

AZIENDA - “Il tuo spazio. La tua voce”, con questo pay-off e con una nuova brand identity, la società Adriatica Pubblicità, con sede ad Ascoli Piceno e oltre 14 mila impianti in tutta Italia, si dirige verso nuovi traguardi

10 Dicembre 2022 - Ore 09:43 ... Il tuo spazio. La tua Voce | Adriatica Pubblicità

In uno scenario delicato, Adriatica Pubblicità lancia il suo messaggio di tenacia e ottimismo, con un rebranding che celebra gli oltre 40 anni di attività e incoraggia imprenditori e manager a tenere alta l’asticella della visibilità.

La società che ha sede nelle Marche, ad Ascoli Piceno, e opera in tutto il territorio nazionale, ha altre sedi in Italia fra cui Milano e Bologna. Ora si rifà il look e svolta verso l’innovazione: «Chi smette di fare pubblicità per risparmiare è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo – afferma Pietro Mastromonaco, Ceo e Amministratore delegato della società – ma questa citazione non è mia, l’autore è Henry Ford e io la sottoscrivo in pieno. Non mancano posizioni simili rispetto all’importanza di comunicare in tempo di crisi, per non perdere il vantaggio competitivo. In questo senso va anche il nostro rebranding, che riflette molti cambiamenti che Adriatica Pubblicità ha messo in atto e che vogliamo condividere con i nostri clienti storici e con chi ancora non ha avuto un’esperienza diretta con i nostri servizi».

Un nuovo logo, un nuovo pay-off e un nuovo sito guidano il messaggio di cambiamento intrapreso da Adriatica Pubblicità.

«Siamo sulla scena della comunicazione esterna da oltre quattro decenni – continua Pietro Mastromonaco – e tutto è cominciato grazie all’idea del fondatore e attuale presidente Elio Mastromonaco. La solidità del nostro posizionamento nel territorio ha lasciato libertà e modo di far evolvere l’identità del brand, senza tradire la trasmissione dei nostri valori: innovazione, affidabilità, etica e supporto globale a chi ci sceglie per la sua comunicazione».

Il logo si evolve e diventa un monogramma, accogliendo un nuovo ed elegante blu, solidale con il verde acqua, che da sempre caratterizza il brand, sia nel guizzo di genio creativo sia nel design e nelle colorazioni delle installazioni diffuse in tutta Italia.

“Il tuo spazio. La tua voce” è il pay-off che esprime la volontà di raggiungere l’obiettivo con i clienti, potenziando l’effetto della loro comunicazione.

Adriatica Pubblicità è nel mercato da molti anni, costruendo relazioni salde, basate sull’esperienza maturata e sulla professionalità, distinguendosi per l’eccellente supporto dato agli oltre tremila clienti con cui condivide e ha condiviso gli obiettivi.

Sul territorio nazionale la presenza delle installazioni della concessionaria pubblicitaria è notevole. Si contano infatti:

10.000 impianti

oltre 14.000 spazi pubblicitari

di cui 3000 cartelli stradali

4.200 impianti segnaletici

3.500 impianti di arredo urbano

400 poster/ impianti di grande formato

200 Comuni coperti.

Sul sito Adriaticapubblicita.it è possibile consultare l’utile mappa interattiva per conoscere la posizione esatta delle installazioni, per selezionare la zona che meglio risponde all’esigenza del cliente.

L’azienda offre lo studio del posizionamento ottimale rispetto alle esigenze di comunicazione del cliente e affianca gli stessi clienti anche nella fase di ideazione e progettazione creativa laddove richiesto con il suo Lab.

«La strategia vincente per imprese, grande distribuzione, retail e centri media è quella di dare spazio alla comunicazione – aggiunge Mastromonaco – non solo in senso metaforico ma anche in senso letterale e concreto. I brand possono prendersi il “loro spazio” e interagire con lo spazio abitato dalle persone. Individui che non sono solo su device e che nel quotidiano si muovono, osservano, recepiscono i messaggi che vengono offerti nel contesto “out of home”».

Tante le soluzioni proposte, con carattere innovativo come il “People Mover” di Bologna o posizioni strategiche come l’aeroporto di Pescara oppure punti nevralgici ad alta densità di traffico, non solo in grandi città come Milano.

In questa prospettiva, Adriatica Pubblicità ha potenziato spazio e voce con soluzioni tecnologiche come gli schermi digitali, ledwall e totem lcd, per campagne programmatiche scalabili, d’effetto e interattive, con un impatto comunicativo ed emozionale amplificato.

«Con il rebranding abbiamo fatto quello che consigliamo ai clienti – conclude il Ceo di Adriatica Pubblicità – perché lo sviluppo del business e del brand non può fare a meno di visibilità, di adattamento a mercato e contesti, di comunicazione su canali strategici».

www.adriaticapubblicita.it

(spazio promo-redazionale)