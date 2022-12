Sebastiano Somma ammaliato dai Crivelli a Monte San Martino ( Il Video )

11 Dicembre 2022 - Ore 10:19 ... L'attore Sebastiano Somma in visita al Crivelli a Monte San Martino

di Francesco Silla

L’attore Sebastiano Somma in visita, a Monte San Martino. Il volto noto del piccolo e grande schermo è arrivato ieri nelle Marche per la presentazione del libro di Wladimiro Riga a Belforte del Chienti e ha voluto visitare, e certamente ammirare, gli splendidi trittici del Crivelli e l’organo restaurato presenti nella cappella della chiesa di San Martino, a Monte San Martino.

Sebastiano Somma è arrivato nel Comune dell’entroterra maceratese in compagnia del giornalista Maurizio Socci e del campione di pugilato Wladimiro Riga, accolto dal presidente dell’Unione Montana Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti, dal sindaco di Monte San Martino, Matteo Pompei, e dal parroco don Matteo Sardellini.

L’attore, dicevamo, è in visita nelle Marche in occasione della presentazione del libro “Campione senza Corona” di Maurizio Socci sulla vita di Wladimiro Riga, presentato ieri sera a Belforte del Chienti. E non ha voluto perdere l’occasione di ammirare Monte San Martino e, in particolare, i trittici dei Crivelli.

Rapito dalla bellezza delle opere di Carlo e Vittore Crivelli, illustrate nella loro iconografia dal custode Pierpaolo Bottoni, che negli anni le ha mostrate ad altri ospiti illustri come Vittorio Sgarbi e Carlo d’Inghilterra, Somma ha anche provato l’organo settecentesco restaurato presente nella chiesa.

«Ho avuto la possibilità di toccare con mano qualcosa di meraviglioso, frutto di un restauro portato a compimento con grande fatica e grande impegno. Ringrazio per questa bellissima visita – le parole dell’attore, visibilmente estasiato – l’amico Giampiero Feliciotti, il sindaco e Pierpaolo Bottoni che mi ha fatto da ‘cicerone’. Ho avuto la possibilità di ammirare le meraviglie dei Crivelli. Una bellissima opportunità l’aver potuto vedere quest’opera di cui certo non mancherò di parlare ad altri affinché possano goderne a loro volta».