“Quaderno dei pensieri gentili” dei bimbi della Betti per i sanitari e l’Av4 ricambia con la pubblicazione

Si è svolta stamattina all’aula magna dell’Istituto comprensivo Betti di Fermo la presentazione del “Quaderno dei pensieri gentili”. Si tratta di una raccolta di disegni e scritti da parte degli alunni della scuola primaria, plesso don Dino Mancini, che nell’autunno del 2020 hanno voluto rivolgere un ringraziamento agli operatori sanitari in prima linea nell’emergenza Covid.



A distanza di due anni, la direzione di Area vasta ha voluto dare visibilità a quel lavoro, pubblicandone i contenuti. Alla mattinata, che si inserisce in un percorso di approfondimento sul tema della gentilezza che i bambini della primaria seguono sin dalla prima classe, è intervenuta una nutrita rappresentanza di primari, medici ed operatori sanitari dell’Area vasta 4. Presente in rappresentanza del comune di Fermo l’assessore alla pubblica istruzione Mirco Giampieri.

«Sono particolarmente emozionato – ha esordito il subcommissario dell’AV4, Roberto Grinta – ho ritenuto che il lavoro di questi bambini meritasse di essere valorizzato, alle nuove generazioni affidiamo il nostro futuro ed è importante che i più piccoli crescano credendo nel valore della scienza, dello studio e confidino nel lavoro della nostra sanità. I pensieri raccolti dimostrano la profonda sensibilità dei bambini nell’affrontare un periodo difficile ed imprevedibile. La loro fiducia è motivo d’orgoglio per tutti noi. Ho lavorato in diversi territori, qui a Fermo ho trovato un network straordinario tra istituzioni, mondo della sanità, del sociale, dell’educazione».



La dirigente dell’Istituto Betti, Anna Maria Isidori, ha evidenziato come «nei momenti più gravi siamo portati ad avvicinarci, a fare comunità, abbiamo bisogno di aggrapparci a figure rassicuranti. Questo lavoro ci mostra come i bambini abbiano vissuto il periodo della pandemia, che ha stravolto le abitudini di tutti noi. Un plauso alle insegnanti che hanno coordinato questo progetto, Catia Ciccioli, Silvia Concetti e Daniela Virgili».

Gli alunni della don Dino Mancini, che oggi frequentano le classi 4° A e B, hanno letto alcuni dei pensieri contenuti nel quaderno ed illustrato il progetto sulla gentilezza sviluppato durante il percorso scolastico. Hanno anche mostrato un grande disegno realizzato su uno striscione, proponendo all’azienda sanitaria di farne un murales per decorare le pareti del reparto di pediatria nel futuro ospedale di Fermo.

Si è consegnato un attestato di ringraziamento al subcommissario Grinta ed alla direttrice sanitaria del Murri Elisa Draghi, in rappresentanza di tutto il personale medico dell’ospedale di Fermo, a Giuseppe Ciarrocchi per l’area della prevenzione e delle vaccinazioni ed a Laura Mariani per le professioni sanitarie.

La mattinata è stata allietata dal pregevole intervento musicale del Duo Saudade, del Conservatorio Pergolesi di Fermo, composto da Marica Lucarini al flauto e Giordano Moriconi alla chitarra.