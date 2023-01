Festa a sorpresa per Michele Massa, lo schermidore dal 2022 pluridecorato

SCHERMA - Presso l'Accademia della Scherma Fermo, l'atleta paralimpico nativo di Monte San Pietrangeli ha ricevuto una targa al merito per l'anno solare, trionfale, appena consegnato agli archivi. Meriti sottolineati dalle istituzioni sportive locali, nonché dai sindaci e dagli assessori dei Comuni di Fermo e Monte San Pietrangeli

13 Gennaio 2023 - Ore 20:54

FERMO – Un omaggio attraverso una sorpresa.

E’ quello che è avvenuto un questi giorni nella sala scherma dell’Accademia Scherma Fermo dove lo schermidore Michele Massa, non appena entrato per la sua abituale seduta di allenamento, ignaro di quanto gli fosse stato organizzato, ha trovato il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ed il primo cittadino di Monte San Pietrangeli, Paolo Casenove, che gli hanno donato una targa per esprimergli le congratulazioni per il brillante anno sportivo trascorso, il 2022, costellato di diversi successi e per augurargli ancora soddisfazioni per il nuovo anno.

Al primo sguardo stupito e meravigliato di Michele per la sorpresa, sono seguiti il sorriso e la gioia per questo riconoscimento. Un momento speciale, avvenuto nella sala dove tutti giorni si prepara e si allena, accolto dagli applausi degli altri atleti, dei genitori, degli assessori di Fermo Mirco Giampieri e Albero Scarfini e di quello di Monte San Pietrangeli Marco Pazzelli, della dottoressa Luisanna Cola, del presidente dell’Accademia Scherma Fermo Carlo Millevolte e dal vice presidente e istruttore Fabio Castori, che curano da anni con competenza e passione la preparazione sportiva di tanti atleti, dai più piccoli ai più grandi, facendo sempre assurgere l’Accademia di Fermo fra le più titolate e le più preparate in Italia, e non solo. Accademia da sempre impegnata con il progetto “Tutti in guardia” nel sensibilizzare su come lo sport in generale e la scherma in particolare possano essere altamente inclusivi e socializzanti: non a caso l’Accademia di Fermo è l’unico centro di scherma paralimpica delle Marche che organizza corsi e svolge attività agonistica nazionale ed internazionale.

Per Michele, fra pochi giorni diciannovenne, un’ulteriore soddisfazione che si aggiunge ai tanti risultati sportivi conseguiti in questi anni nella scherma paralimpica, sport che ha conosciuto nel 2017 con un progetto scolastico e di cui è rimasto subito conquistato, tanto che dal 2020 fa parte della Nazionale Italiana in pianta stabile sia nel fioretto che nella spada. Specialità per cui è in procinto di partire per la Coppa del Mondo a Washington dove rimarrà fino al 18 gennaio e poi a Bologna ad aprile per la prova nazionale. Il suo è un palmares ricco di riconoscimenti: basti ricordare solo nell’anno che ci siamo lasciati alle spalle, il 2022, il primo posto alla Prova Nazionale Paralimpica Fioretto e Spada a Bologna, l’Oro a Squadre nella Coppa del Mondo Fioretto a San Paolo (Brasile), il primo posto alla Prova Nazionale Paralimpica Spada a Siena ed il secondo posto nel fioretto, l’argento ai Campionati Italiani di Fioretto e Spada, la medaglia d’argento a squadre fioretto maschile e la medaglia di bronzo individuale spada maschile al Campionato Europeo di Varsavia.

Un medagliere meritato per un ragazzo che, con tanta determinazione, volontà e passione, ha intrapreso un percorso sportivo di successo, ricco di soddisfazioni e che porta avanti sempre con un grande sorriso.