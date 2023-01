Anno nuovo, tempo di bilanci: “annus mirabilis” per la Compagnia degli Arcieri di Ventura Sancto Elpidio

SANT’ELPIDIO A MARE – Con la premiazione avvenuta lo scorso 8 gennaio si è concluso ufficialmente l’anno 2022 dei campionati di tiro con l’arco storico riconducibili al circuito nazionale Lam, la Lega Arcieri Medievali.

Risultati notevoli quelli che hanno caratterizzato la compagnia elpidiense, e più precisamente ad aver visto Cecilia Ceschini salire sul gradino più alto del podio della categoria Senior Dama. Ottime le rese del presidente Giovanni Renzi, che ha conquistato il secondo posto della categoria Senior Messeri, mentre al terzo gradino del podio stagionale si è collocato il compagno di squadra Maurizio Pergolesi, nel mentre a raggiungere anche il podio su una categoria parallela.

Efficaci con le frecce, altrettanto con l’obiettivo: palma del secondo piazzamento per il contest fotografico nazionale Lam in favore di Mery Braconi. Il bilancio delle soddisfazioni Lam non può però considerarsi chiuso senza ricordare la vittoria del Campionato Nazionale Assoluto Arco Storico per Singolo Arciere, che nella circostanza ha visto trionfare il biancorosso Luigi Margio nella “terra della libertà” di San Marino. La compagnia degli Arcieri di Ventura entra ora nell’ottavo anno di attività in ottima salute, continuando a portare per ogni angolo dello Stivale la città di Sant’Elpidio a Mare. Tante le mete agonistiche che hanno visto partecipi i biancorossi del suggestivo entroterra fermano, a vocazione tra l’altro fortemente medievale, risultati molto attivi sia nel circuito Lam che nel campionato Fitast (acronimo di Federazione Italiana Tiro con l’Arco Storico). Dalla Toscana con Anghiari e Volterra, passando per l’Emilia Romagna con Ferrara, Ravenna, Verrucchio e Castrocaro Terme, richiamando la già citata Repubblica di San Marino. In Abruzzo va citata la tappa de L’Aquila, la verde Umbria con Gualdo Cattaneo, nel Lazio a Contigliano e Olevano Romano. Arcieri elpidiensi che si sono spinti anche in Campania, più precisamente nella città di Vairano Pontedera, nel Casertano. Non poteva mancare la regione d’appartenenza naturalmente, le Marche, solcate a Mombaroccio, Vallefoglia, Maiolati Spontini, Grottazzolina ed Acquaviva Picena.

«Noi Arcieri di Sant’Elpidio a Mare siamo stai accolti con calore, stima e amicizia, vale a dire le prerogative di questo tipo di competizioni. Oltre alla simpatia, chiaramente ci siamo contraddistinti per le abilità tecniche del tiro con l’arco storico – ha precisato il presidente Giovanni Renzi -. Sono stati infatti ben otto gli arcieri elpidiensi che, grazie ai risultati ottenuti, hanno conquistato un posto per la Coppa Italia che si terrà il prossimo 28 maggio a Castrocaro Terme, vale a dire Mery Braconi, Cecilia Ceschini, Massimo Maccaroni, Gabriele Perticarà, Alieto Giammarini, Maurizio Pergolesi, Enzo Giunchetti ed il sottoscritto, Giovanni Renzi».

«Non solo gare per gli arcieri, perché come ogni anno abbiamo presenziato alla festa del Primo Maggio a Porto Sant’Elpidio per promuovere e far conoscere l’attività del tiro con l’arco. Diverse sono state inoltre le collaborazioni con gli amici della Compagnia d’Arme Ferreo Core, in particolare va ricordata la bellissima ricostruzione di un accampamento militare medievale all’interno del castello della Rancia a Tolentino – ha concluso il numero uno societario -. Il 2023 si apre pertanto sotto i migliori auspici: oltre alle competizioni sportive, tante sono le idee e i progetti in cantiere, ma per il momento non vogliono svelare nulla. Cosa figura sull’agenda programmatica del 2023? Quello che abbiamo sempre fatto, e cioè divertirci facendo continuare a far conoscere questo mondo non solo sportivo, che ai più potrà sembrare all’apparenza bizzarro, ma che in realtà si scopre ben presto caratterizzato anche da profonda amicizia e voglia di stare insieme».

