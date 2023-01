Tarantelli, Pignotti: «Cucine, laboratori e quello che è in centro storico va a palazzo Montalto Nannerini»

SANT'ELPIDIO A MARE - Il primo cittadino: «Per accelerare i tempi, e trovare una risposta al più presto, ci siamo resi disponibili a mettere a disposizione quegli spazi e a procedere ad un progetto per valutare come poter utilizzare la struttura per lo spostamento delle cucine, dei laboratori e tutto quello che è attualmente in Centro Storico»

«Stiamo lavorando per trovare una location idonea anche alla luce del fatto che i corsi attivati dall’istituto scolastico come gli iscritti sono fortunatamente in continua crescita e pensando di inglobare il tutto al Montalto Nannerini». E’ quanto annuncia il sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Pignotti, in merito al trasferimento dell’istituto Tarantelli. Pignotti che aggiunge, entrando nello specifico: «Stiamo lavorando ad uno studio di fattibilità andando incontro alle difficoltà della Provincia: per accelerare i tempi, e trovare una risposta al più presto, ci siamo resi disponibili a mettere a disposizione quegli spazi e a procedere ad un progetto per valutare come poter utilizzare la struttura per lo spostamento delle cucine, dei laboratori e tutto quello che è attualmente in Centro Storico (il cui immobile è oggetto di finanziamento Usr per l’adeguamento sismico)».

«La Regione Marche – spiega il primo cittadino – ha confermato il ruolo dell’Istituto Tarantelli all’interno della rete scolastica regionale garantendone, di fatto, il futuro. Ringrazio l’amministrazione regionale così come il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Filisetti, per aver riconosciuto l’importanza di un istituto formativo come il nostro ma, lo devo ammettere, non ho mai avuto dubbi in merito.

La decisione della Regione Marche è in linea, di fatto, con il percorso che stiamo portando avanti assieme alla Provincia di Fermo, fatto di confronto e collaborazione per trovare una soluzione, in questa fase, dal punto di vista strutturale per questa scuola. Nei giorni scorsi si è tenuto un nuovo incontro tra tecnici e scuola, presenti la preside D’Ignazi, l’avvocato Romagnoli e gli insegnanti, che fa seguito ad altri analoghi già avvenuti nei mesi precedenti, sul fronte della concertazione volta a trovare una soluzione alla necessità di spazi da parte della scuola: siamo pronti a mettere a disposizione i locali disponibili presso palazzo Montalto Nannerini.

In attesa di possibili novità in merito ai bandi per i fondi Pnrr, per i quali, lo ricordo, era stata messa a disposizione un’area attraverso apposita variante urbanistica dalla precedente amministrazione di cui ho fatto parte, stiamo lavorando per trovare una location idonea anche alla luce del fatto che i corsi attivati dall’istituto scolastico come gli iscritti sono fortunatamente in continua crescita e pensando di inglobare il tutto al Montalto Nannerini.

L’incontro è stato prezioso per recepire e valutare le richieste specifiche della scuola, per capire bene le necessità di spazi per cucine, laboratori etc.