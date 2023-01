Massimo Cupillari tra i top 200 advisor di We Wealth: «Merito del lavoro di squadra in Banca Mediolanum»

MONTEGIORGIO - Una carriera iniziata in Banca Mediolanum ben 30 anni fa come family banker e proseguita come wealth advisor. Massimo Cupillari continua la sua evoluzione circondandosi di esperti e presenta la sua squadra dichiarando definitivamente chiusa l’era dei tuttologi.

25 Gennaio 2023 - Ore 16:26

di Nunzia Eleuteri

La testata We Wealth, che si occupa di tutte le tematiche che ruotano attorno al wealth management, lo ha inserito tra i top 200 advisor. Un bel riconoscimento per Massimo Cupillari, prossimo a festeggiare i 30 anni di attività in Banca Mediolanum dove lavora dal 1993. Una carriera iniziata come family banker (ruolo che ancora gli appartiene viste le tantissime famiglie, sue affezionate clienti) e proseguita come wealth advisor, figura di rilievo in Banca Mediolanum. Nel 2018 Massimo Cupillari è stato scelto come testimonial in uno spot di Banca Mediolanum.

Quello che ne emerge è molto più di un semplice rapporto di lavoro: «È una condivisione di valori aziendali» come lui stesso testimonia. Il ruolo del wealth advisor, attraverso i servizi ed i supporti della Banca, valorizza e protegge i patrimoni delle famiglie e degli imprenditori portando soluzioni per le esigenze di finanza straordinaria attraverso l’intervento della Direzione Investment Banking (come ad esempio operazioni di M&A, emissioni di minibond fino ad arrivare alla quotazione in Borsa). Nella gestione dei grandi patrimoni, sono moltissime le competenze da mettere in campo e Massimo Cupillari può contare su una squadra qualificata che ha presentato lunedì sera all’Hotel San Paolo di Montegiorgio. E’ partito da Next, un progetto che si pone l’obiettivo di affiancare ai migliori professionisti senior delle brillanti figure junior selezionate tra i migliori laureati in materie economiche e politiche. Il percorso prevede il superamento di un Executive Master semestrale in Mediolanum Corporate University, a cui segue un affiancamento sul campo con il proprio senior di riferimento. Ebbene il Banker Consultant di Massimo Cupillari è il ventisettenne Andrea Valenti.

A dare il via all’evento conviviale all’Hotel San Paolo di Montegiorgio, in qualità di Senior Manager (Marche, Abruzzo, Molise) di Banca Mediolanum, è stato Luigi Concetti che così ha esordito: «Ho visto la crescita esponenziale di Massimo Cupillari in 30 anni come mai mi è capitato nella vita. È diventato una punta di diamante in Banca Mediolanum. Ha dimostrato sin da subito tutte le sue migliori qualità: una grandissima voglia di imparare ed essere aggiornato, una grande attenzione verso i clienti, una sviluppata capacità di ascolto per poter rispondere così alle loro reali esigenze e, infine, ma non meno importante, la sua elevatissima capacità di relazione tanto da essere premiato più volte nel corso degli anni. È stato un onore per me vedere questa sua evoluzione negli anni».

Dopo le più sincere parole di gratitudine verso Luigi Concetti, Massimo Cupillari ha così proseguito: «I tuttologi non giovano né ai clienti né al sistema. E di questo sono convinto e contento. L’obiettivo di Banca Mediolanum, che sposo in pieno, è quello di offrire al cliente un servizio puntuale e competente. Per far questo bisogna circondarsi di specialisti da attivare all’occorrenza. Oggi siamo qui per presentare la Squadra che mi supporta nella gestione dei miei clienti trovando le soluzioni più adatte».

Nello staff di segreteria, da sempre accanto a Massimo Cupillari, la moglie Roberta Ferriccioni e la preziosissima assistente Annalisa Antinori, mentre nello staff di consulenza il wealth advisor può contare sul supporto di: Tiziano Fusari (in Banca Mediolanum dal 2006, oggi specialista della protezione) che lo affianca nel tutelare la famiglia dai rischi più importanti, Rolando Antolini (dal 1986 in Banca Mediolanum) specialista nel settore del credito ed infine il Banker Consultant Andrea Valenti (laureato a pieni voti in economia con Master in Mediolanum Corporate University) scelto da Massimo Cupillari grazie al progetto Next per affiancarlo nella gestione dei clienti.

In questa presentazione più volte è emerso il modello di Banca Mediolanum che vede il consulente finanziario come punto di riferimento per le famiglie. A seconda delle esigenze che emergono dal dialogo e confronto con le famiglie, il consulente attiva lo specialista più idoneo in quel momento. Massimo Cupillari, di fatto, presentando la sua squadra ha messo più che mai in risalto tutte le sue capacità relazionali, il suo spirito di iniziativa e la sua leadership. Doti confermate da un sincero e meritato applauso dei presenti.