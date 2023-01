I salumi Ciriaci ambasciatori delle Marche a Londra con Tipicità

Si è svolta ieri sera a Londra l’anteprima di Tipicità 2023 al ristorante Rossodisera nel residenziale quartiere di Hampstead, alla presenza di istituzioni, imprenditori e giornalisti. Un evento che l’imprenditrice Graziella Ciriaci, da anni partner di Tipicità con il suo salumificio di Ortezzano, non ha voluto perdere.

Il curato menù degli chef dell’Accademia di Tipicità, Luca Facchini e Gian Marco Di Girolami, prevedeva infatti diversi piatti con i prodotti Ciriaci. Apprezzatissimo, ad esempio, il lonzino stagionato, condito con citronette al lime e oliva nera al forno. Come graditissime sono state le zuppe: una di lenticchie dei Sibillini con pancetta tesa rosolata e l’altra di ceci, fagiolo bianco dei Sibillini, cavolfiore e guanciale di maiale affumicato con scaglie di formaggio di fossa a decorare il piatto. Per i più tradizionalisti non sono mancati assaggi di salame da taglio e lardellato con focaccia “Rossodisera”, prosciutto IGP e Ciauscolo IGP con bruschetta.

Insomma i prodotti Ciriaci hanno avuto un ruolo da protagonista in una serata londinese pensata proprio per esaltare le Marche.

«Ho sposato il progetto di Tipicità da tanti anni. Ho sempre creduto nel potenziale della nostra regione e dei nostri prodotti locali di cui possiamo andare fieri – il commento di Graziella Ciriaci – Oggi più che mai penso che siamo in grado di fare un salto di qualità e presentarci al mondo che guarda il Made in Italy con grande interesse sotto tutti i punti di vista. E particolarmente ama l’enogastronomia italiana. Le Marche, in tutto ciò – ha concluso l’imprenditrice – possono essere protagoniste perché vantano una tradizione invidiabile, fatta di genuinità e di sapori che non sono secondi a nessuno. E con Tipicità stiamo tracciando la strada maestra per quell’internazionalizzazione che è diventata ormai una priorità».

