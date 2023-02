Scuola paritaria e università telematica: l’approfondimento di RadioFm1 con Salvatore Iorio co-fondatore di Loviss

FERMO - Ai microfoni di Radio Fm1 Salvatore Iorio, co-fondatore della scuola paritaria Loviss, con sedi a Fermo e Ripatransone: «Offriamo percorsi di studio per l’ottenimento di diplomi, lauree, certificazioni e formazione professionale legalmente riconosciuti. Riteniamo che chiunque debba essere messo in condizione di studiare anche se ha poco tempo a disposizione».

La Loviss è una scuola paritaria con corsi liceali, di istituti tecnici e professionali fondata nel 2017 e che si sta espandendo sempre più abbracciando da anni anche i percorsi universitari con oltre 60 corsi di laurea nonché i percorsi di formazione professionale e certificazioni informatiche e linguistiche. Due ampie sedi (a Fermo e Ripatransone) e collaborazioni con le più varie realtà sportive per poter offrire una formazione scolastica a 360° anche a chi ha poco tempo a disposizione. L’obiettivo, infatti, come sottolinea il co-fondatore di Loviss, è quello di motivare tutti gli studenti offrendo un’ampia scelta di corsi rispondendo alle esigenze organizzative di ciascuno con piani di studio personalizzati. Non è quindi lo studente che deve adeguarsi agli orari della scuola ma la scuola che deve rispondere ai bisogni temporali degli studenti. Il tutto mantenendo alta l’asticella degli obiettivi.

«Il termine ‘paritaria’ sta a significare che tutti i diplomi e/o certificati che rilasciamo sono legalmente riconosciuti. Si frequenta una scuola a tutti gli effetti – spiega il titolare e co-fondatore Salvatore Iorio – Eroghiamo il servizio scolastico dal lunedì al venerdì e siamo partner di università telematiche con 69 corsi di laurea. Inoltre, siamo Ente accreditato dalla Regione Marche per la formazione professionale e in sede organizziamo anche gli esami per certificazioni informatiche e linguistiche riconosciute dal Ministero. Abbiamo dei dirigenti per ogni settore scolastico diverso».

Insomma, un servizio di formazione quasi a 360°.

Soffermandosi sulle scuole superiori, il co-fondatore di Loviss sottolinea: «Il piano di studi segue quello nazionale al quale noi aggiungiamo delle ore per le curvature specializzanti. Ad esempio, al liceo delle scienze umane abbiamo una curvatura artistica, all’istituto geometri quella archeologica, ad Afm quella del terzo settore. Questa scelta è stata fatta per garantire ai nostri territori gente qualificata in questi settori».

La Loviss si concentra quindi sulla creazione di piani personalizzati di studio rispondendo anche alle esigenze di studenti sportivi, lavoratori, ballerini o musicisti, che hanno, spesso, mezza giornata occupata da un’altra attività.

«Si studia molto in classe in modo che i ragazzi siano poi liberi a casa. In seguito, i docenti caricano appunti e lezioni sulla nostra piattaforma, Youloviss, dove tutti gli studenti possono rivederli a loro piacimento e nei momenti che ritengono più adatti – sottolinea Salvatore Iorio – La telematica è prerogativa del percorso universitario che offriamo mentre, riguardo la scuola, diventa funzionale come integrazione al percorso di studio classico. I percorsi personalizzati sono frutto di un grande lavoro dei nostri coordinatori. Il nostro obiettivo è quello di offrire un buon servizio per tirar fuori il meglio dai ragazzi, senza però regalare nulla – continua – Naturalmente parliamo di un’attività commerciale, quindi, ci sono delle rette da pagare ma è anche una realtà che riveste un aspetto sociale. Quando un genitore ci scrive perché suo figlio, grazie a noi, ha ritrovato autostima e si è persino iscritto all’università, capisco che stiamo andando nella giusta direzione. La mia prospettiva è quella di sviluppare un tipo di scuola anglosassone con gli standard di quella italiana nel senso di riuscire a organizzare una scuola dove i ragazzi possano trascorrere da noi tutta la giornata passando dalle ore di lezione a quelle dedicate alla musica, al teatro, allo sport. Forse è un sogno ma vorrei credere di poterlo realizzare. Intanto abbiamo attivato collaborazioni con diverse realtà sportive come la Fermana Calcio, l’Ascoli Calcio e altre associazioni, perché riteniamo che chiunque debba essere messo in condizione di studiare anche se ha poco tempo a disposizione per via di altri impegni come succede agli atleti. Puntiamo sull’insegnamento a tutto tondo. Abbiamo lanciato un’offerta per gli iscritti 2023/2024, con una retta di 120 euro mensili che comprende anche i libri e un tablet. Le iscrizioni online sono chiuse ma possiamo riceverle cartacee, pertanto, chi si è iscritto alla scuola statale può ancora fare un cambio e iscriversi da noi».

Infine, un focus sull’ambito universitario: «Collaboriamo da anni con l’università telematica, erogando più di 60 corsi di laurea (Giurisprudenza, Scienze Giuridiche, Economia, Ingegneria, e quasi tutti i tipi di lauree tranne quelle del mondo sanitario). Gli esami, fino al 31 marzo di quest’anno, sono online. Dopodiché si potranno sostenere in sede. L’erogazione delle lezioni è online e può essere seguita attraverso i vari device. Gli esami sono invece calendarizzati ma ci sono molte opportunità proprio per dare modo agli iscritti di potersi organizzare al meglio. Abbiamo in sede i tutor universitari e i docenti che seguono gli studenti. Le iscrizioni sono sempre aperte. Chi ha un percorso pregresso sia di studio che lavorativo in un determinato settore, attraverso valutazioni di tale percorso, può non partire da zero».

Insomma, le possibilità sono veramente molte per poter conseguire il diploma o la laurea o certificazione informatiche e linguistiche.

Per maggiori dettagli si possono consultare i siti scuoleloviss.it (per un percorso scolastico) e formaloviss.it (per corsi di formazione e università).

