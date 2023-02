L’odontoiatria e le novità di Villa Verde Plus: intervista al direttore sanitario Marino Miccini ( Video )

FERMO - Questa mattina a Radio Fm1, ospite Marino Miccini, direttore del centro odontoiatrico Villa Verde Plus. È stata un’occasione anche per fare il punto sul progresso medico e tecnologico nel campo dell’odontoiatria e sottolineare l’importanza dell’implantologia

Questa mattina, ospite negli studi di Radio Fm1, il dottor Marino Miccini, direttore del centro odontoiatrico Villa Verde Plus. Dato il successo riscontrato, a settembre il centro si espanderà anche a Civitanova Marche. Sarà allestita una nuova struttura all’avanguardia pronta ad accogliere i pazienti.

«Una peculiarità importante riguarda la capacità e la professionalità di tutti gli elementi che compongono il team – esordisce Miccini – ci sono diversi professionisti specializzati in ogni branca dell’odontoiatria. Hanno tutti un curriculum importante e un’esperienza pluridecennale. Nel mio caso sono oltre venti anni che faccio questa attività, con quasi diecimila casi e oltre seimila impianti inseriti. Io mi occupo prevalentemente di chirurgia. Altro aspetto importante è che la Villa Verde Plus è una sorta di dependance della casa di cura Villa Verde. Questo ci consente di avvalerci della collaborazione di altre figure mediche, come ad esempio gli anestesisti. Grazie alla loro collaborazione siamo in grado di gestire casi complessi come, per esempio, i diversamente abili, autistici e cardiopatici».

La discussione vira verso il nuovo centro che verrà inaugurato a Civitanova Marche: «Stiamo già lavorando per far sì che l’apertura avvenga a settembre. Sarà un nuovo centro sempre in collaborazione con Villa Verde, formato da un’equipe di professionisti altamente specializzata. Saranno installati macchinari di ultima generazione per far fronte a tutte le patologie, anche le più complesse. Ho lavorato per molti anni a Civitanova e per me rappresenta una sorta di ritorno alle origini».

Miccini sposta poi il focus sull’implantologia: «La richiesta per le protesi su impianti è in costante aumento. È fondamentale, quando si parla di implantologia, fare una corretta diagnosi di quella che è la quantità e la qualità dell’osso per la rigenerazione attraverso biomateriali o cellule staminali. Inoltre, tali interventi sono in convenzione con il sistema sanitario nazionale nella casa di cura Villa Verde».

Per quanto riguarda le novità nel campo odontoiatrico «come per altri campi della medicina, c’è una costante evoluzione – continua il direttore -. Stiamo assistendo a un perfezionamento del campo implantologico. Oggi ad esempio grazie all’implantologia computer-guidata, si riesce a fare un lavoro di estrema precisione. Tramite una Tac, quindi un esame tridimensionale, si ha una informazione altamente specifica, importante e completa dell’osso del paziente. Ciò consente di programmare un intervento volto ad applicare impianti di estrema precisione. Questo processo è fondamentale per applicare una protesi fissa il giorno stesso, anticipando molto i tempi. Oggi grazie alla tecnologia è possibile fare tutto in un solo giorno. Un’ultima innovazione è l’ortodonzia invisibile. Ci sono mascherine invisibili che vengono cambiate e sostituite ogni 10-15 giorni fino a raggiungere il risultato desiderato, sia estetico che funzionale. L’estetica ad oggi è importante e attraverso queste nuove tecnologie si può riuscire a ricostruire o aggiustare in maniera pressoché perfetta un dente».

Infine si sofferma sulle principali patologie: «La principale patologia è sicuramente la fuoriuscita dei denti del giudizio che spesso possono rimanere silenti negli anni. Vengono estratti con un intervento di chirurgia orale. Anche questi casi più complessi sono svolti in convenzione col sistema sanitario nazionale presso la casa di cura Villa Verde, quindi in sala operatoria. Altra problematica spesso affrontata riguarda le patologie cistiche che si vengono a creare nella mandibola e che devono essere asportate. Un’ultima patologia che spesso affrontiamo riguarda invece le lesioni cancerose della mucosa orale. Devono essere prese in tempo per evitare l’insorgenza di situazioni più gravi».

