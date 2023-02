Nasce Pinko Shoes, nuova prestigiosa avventura per la Eli di Maurizio Croceri

Eli Srl si arricchisce di un nuovo, entusiasmante, capitolo imprenditoriale. L’ambiziosa joint venture civitanovese, con all’attivo un fatturato di 90 milioni di euro nel 2022 e milioni di scarpe prodotte e distribuite in tutto il mondo, festeggia l’avvio di una partnership con lo storico marchio italiano Pinko, leader nel segmento entry to luxury. Con l’imprenditore elpidiense, Maurizio Croceri, al timone nel ruolo di Ceo, per i prossimi 9 anni il gruppo Eli gestirà l’intera filiera, dalla creatività, produzione fino alla distribuzione, condividendo il proprio know how con uno dei brand di culto del fashion italiano e internazionale. L’obiettivo è contribuire attivamente allo sviluppo della business unit delle calzature firmate dal brand di Pietro Negra e Cristina Rubini, con grande attenzione al territorio e alla sostenibilità.

Dopo lo straordinario successo ottenuto nel giro di pochi anni, con milioni di scarpe prodotte e distribuite in tutto il mondo, riconoscimenti di assoluto prestigio e un fatturato, si diceva, da 90 milioni di euro registrato nel solo 2022 a testimoniarlo inequivocabilmente, la favola di Eli Srl non si ferma.

Una crescita esponenziale quella della joint venture civitanovese nata nel 2016 dallo stile inconfondibile di Liu Jo Spa sapientemente abbinato alle eccellenze artigiane del distretto calzaturiero marchigiano, che in poco tempo ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei più importanti brand internazionali del fashion.

È il caso di Pinko, colosso tutto italiano, leader del segmento entry to luxury, che nella giovane azienda capitanata dall’imprenditore elpidiense Maurizio Croceri ha individuato il partner ideale per lo sviluppo della business unit delle scarpe firmate dal brand. Dall’unione di Eli e Pinko nasce così Pinko Shoes, la newco annunciata lo scorso lunedì 6 febbraio che vede lo stesso Croceri al timone nel ruolo di Ceo e che avrà il compito di dar vita alla nuova linea di scarpe della storica casa di moda emiliana, fondata a Fidenza nel 1986 da Pietro Negra e Cristina Rubini.

Oltre ad amministrare il 49% della neonata Pinko Shoes, il gruppo Eli gestirà per i prossimi 9 anni l’intera filiera produttiva, dalla progettazione alla distribuzione, passando ovviamente per la produzione, condividendo un know how conosciuto e ormai apprezzato in ogni angolo del pianeta con uno dei brand di culto del fashion italiano e internazionale.

Un sistema di rete che è garanzia di qualità, ambizione, passione e cura del dettaglio e che, almeno per il prossimo decennio, graviterà attorno agli stabilimenti del distretto calzaturiero delle Marche, da sempre fiore all’occhiello dell’imprenditoria locale, che da ormai 7 anni a questa parte possono contare sulle idee, sullo spirito di iniziativa e sull’attaccamento al territorio di Croceri e della sua squadra.

Lo dimostrano gli oltre 150 addetti impiegati nell’indotto generato da Eli grazie a un controllo capillare dell’intera filiera produttiva che, con la nascita di Pinko Shoes, arriverà a coinvolgere fino a 40 nuove unità, creando occupazione e nuovi posti di lavoro sul territorio fermano-maceratese.

Il tutto nel segno della crescita sostenibile e responsabile, un principio alla base dell’ambizioso modello Eli che continuerà a rappresentare uno dei cardini del nuovo progetto di sviluppo internazionale e potenziamento distributivo nel settore degli accessori targato Pinko Shoes.

A segnare il debutto sul mercato della newco che mette insieme l’esperienza quasi quarantennale di Pinko e il saper fare tipicamente marchigiano di Eli sarà l’attesissima prima collezione spring-summer 2024 che verrà ufficialmente presentata a maggio, con una seconda uscita in programma nel mese di settembre.