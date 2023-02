Pd del Fermano: Bonaccini al 48%, Schlein al 31%. De Micheli e Cuperlo con le percentuali più alte delle Marche

PRIMARIE del Partito Democratico. Sorprendono nel Fermano le prestazioni di Cuperlo e De Micheli. Il segretario provinciale Piermartiri: «Mi auguro che i congressi in corso possano aiutare il partito a rilanciarsi nel migliore dei modi»

12 Febbraio 2023 - Ore 21:02 ...

«In questa giornata si sono conclusi i congressi nei circoli della nostra federazione. Termina così questa prima fase del congresso dove, come su scala nazionale, sono emersi i due candidati che ora si confronteranno alle primarie del 26 febbraio, ovvero Stefano Bonaccini ed Elly Schlein».

Sono le parole del segretario provinciale Pd, Luca Piermartiri. Come in ogni angolo d’Italia, infatti, anche nel Fermano i circoli sono stati chiamati a scegliere i candidati che ora si confronteranno alle Primarie il 26 febbraio prossimo. Sostanzialmente, anche se con qualche punto percentuale in meno, l’esito delle urne rispecchia il trend nazionale. Sorprendono, però, nel Fermano, le percentuali di De Micheli (10,7%) e Cuperlo (9,58%). Questi dati, per gli addetti ai lavori, sarebbero da attribuire al fatto che il referente della mozione per la De Micheli sia l’ex consigliere regionale di Monte Urano, Francesco Giacinti che ha presentato la mozione in tutti i circoli. Non da sottovalutare nemmeno l’impegno dell’ex assessore sangiorgese, oggi consigliera comunale Pd, Katia Ciabattoni, referente provinciale per Cuperlo.

«Sono stati giorni di dibattito e di partecipazione durante i quali – aggiunge Piermartiri – si sono analizzate le mozioni nazionali, ma anche quelle legate al congresso regionale (che si svolgerà sempre il 26 febbraio). Tutto si è svolto nel migliore dei modi e questo grazie ai volontari, agli iscritti del Partito Democratico e a chi si reso disponibile per illustrare le varie proposte in campo. Un plauso va ai membri della commissione per il congressi per la loro disponibilità e dedizione, ai segretari di circolo e all’organizzatrice Gioia Corvaro. Voglio ringraziare Articolo 1 per aver voluto far parte di questa fase costituente, lanciando un bellissimo segnale di compattezza e aiuto reciproco. Mi auguro che i congressi in corso possano aiutare il partito a rilanciarsi nel migliore dei modi».

Dunque le Marche, così come il Fermano, hanno deciso che a doversi sfidare alle Primarie del prossimo 26 febbraio saranno Bonaccini e Shlein. Si potrà votare nei circoli, il prossimo 26 febbraio, dalle 8 alle 20. E potrà votare chiunque, previa sottoscrizione del manifesto Pd. E si potrà votare anche online.

ECCO I VOTI CIRCOLO PER CIRCOLO