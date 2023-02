«Addio Maria Luisa Urban» il cordoglio della Lipu. Aveva fondato la sezione di Fermo

FERMO - Dalla sezione fermana: «Il funerale di Marilù si svolgerà a Fermo, alla Chiesa di Santa Lucia, domani alle ore 15, ma non portate fiori recisi, lei non vorrebbe, la Lipu pianterà degli alberi a Fermo in nome di Marilù»

21 Febbraio 2023 - Ore 09:56 ...

La Lipu, Lega Italiana Protezione Uccelli di Fermo e delle Marche, comunica con dolore la scomparsa di Maria Luisa “Marilù” Urban, ex delegata Lipu di Fermo, avvenuta domenica a Bologna.

Marilù era nel gruppo dei fondatori della Lipu a Fermo, nel 1982, più di quarant’anni fa, insieme ad alcuni amici come Paolo Prignacchi, Giocondo Rongoni, Luciano Rosini, Fabrizio Ricci e altri, in un momento storico in cui non c’erano ancora associazioni ambientaliste o animaliste nella nostra città.

È stata in seguito responsabile della delegazione Lipu di Fermo per trent’anni, fino a due anni fa; è stata Coordinatrice regionale per le Marche, promuovendo la costituzione di diverse delegazioni provinciali; ha anche rivestito importanti cariche a livello nazionale nella associazione, come Consigliere nazionale e vice Presidente, negli anni in cui Presidente era Danilo Mainardi. Non ha mai perso una assemblea nazionale, e ne ha anche organizzata una nel 1993 al Parco del Conero.

«Si può dire sicuramente che – aggiungono dalla Lipu di Fermo – ha contribuito a costruire e a far crescere la Lipu nazionale ma anche a sviluppare l’associazionismo ambientalista a Fermo, promuovendo innumerevoli iniziative sul territorio, dando vita insieme a Italia Nostra e a Legambiente al Coordinamento Ambientalista di Fermo e partecipando insieme ad altre associazioni e privati cittadini alla costituzione del Comitato Tag Costa Mare.

Non si possono contare le moltissime azioni in difesa dell’ambiente che ha portato avanti in questi quarant’anni: moltissimi recuperi di uccelli feriti, lezioni nelle scuole, conferenze scientifiche, e anche concerti, confronti costanti con tutte le amministrazioni locali e regionali, battaglie ambientali fondamentali da quella in difesa del fiume Tenna, alle lotte per il parco del Conero o quello dei Sibillini, al contrasto al motodromo, e al consumo di suolo in generale; oltre ai diversi censimenti ornitologici e soprattutto il censimento dell’area della Sentina, che rappresentò il fondamento scientifico per la costituzione della Riserva Naturale che oggi tutti conoscono, e nella cui Direzione ha rappresentato la Lipu per diversi anni.

Marilù è stata una delle persone che hanno maggiormente contribuito alla diffusione, o meglio alla costruzione ex novo di una sensibilità ecologica nel nostro territorio, ed ha anche formato una generazione di ambientalisti che oggi tentano di portare avanti le sue battaglie, in un momento straordinariamente difficile per la difesa dell’ambiente, in un momento in cui difendere la natura significa anche preoccuparsi anche dei consumi e degli stili di vita».

La Lipu di Fermo e il Coordinamento Regionale si stringono, dunque con affetto al marito Gianni Costa, alle figlie Marina e Tullia e alle nipotine. «Il funerale di Marilù – concludono – si svolgerà a Fermo, alla Chiesa di Santa Lucia, domani alle ore 15, ma non portate fiori recisi, lei non vorrebbe, la Lipu pianterà degli alberi a Fermo in nome di Marilù».