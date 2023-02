Grande successo per il primo torneo di terza e quarta categoria allo Zeta Sport Club

TENNIS -136 iscritti provenienti da 4 regioni hanno fornito l’occasione perfetta per inaugurare la nuova struttura pressostatica in terra rossa di via Pompeiana, con i complimenti del sindaco Calcinaro e dell’assessore Scarfini. Tutte le foto dei vincitori e finalisti

di Silvia Remoli

FERMO – Intensa giornata di sport domenica 19 febbraio, data in cui si è tenuta la finale del primo torneo maschile di 3° e 4° categoria di tennis presso lo Zeta Sport Club di Fermo.

La competizione ha registrato un numero di partecipanti record alla sua prima edizione: ben 136 iscritti provenienti da 4 regioni (Marche, Umbria, Abruzzo ed Emilia-Romagna).

La manifestazione ha fornito anche l’occasione per mostrare in tutto il suo splendore la nuova struttura pressostatica, che racchiude due campi in terra rossa utilizzabili pertanto durante tutto l’anno. All’esito degli ultimi matches si è poi potuto assistere in compagnia alla visione su grande schermo della finale del torneo di Rotterdam, dove il nostro connazionale Sinner ha affrontato Medvedev, e poi tutti insieme a godere di un momento conviviale per rifocillarsi dopo le fatiche sul campo.

All’esito di tale successo di presenze, il presidente Francesco Tama non poteva non esprimere il suo pensiero di ringraziamento ai suoi soci, al personale che si è adoperato nell’organizzazione, ai partecipanti e alle istituzioni presenti: «E’ stato un evento molto importante per il circolo, dato che è stato il primo torneo di tennis per lo Zetasportclub dall’avvio della propria attività, partita a gennaio 2021. Un doveroso e sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, al giudice arbitro Yuliana Georgieva ed indubbiamente allo staff del circolo, che ha reso possibile il perfetto svolgimento della manifestazione. Questo, quindi, sarà il primo di una lunga serie di tornei che organizzeremo durante l’anno, e che si va ad affiancare a quelli che riguardano il Padel. Una menzione e un grazie all’amministrazione del Comune di Fermo che, con il Sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini, hanno partecipato alla premiazione e manifestato la loro vicinanza come sempre.

Consideriamo questo evento come un punto di partenza del nostro club, con l’obiettivo di rendere sempre più fruibile e partecipativo uno sport bellissimo come il tennis, che è anche occasione di una sana aggregazione sociale, il tutto senza ovviamente tralasciare le altre discipline quali il padel e l’attività natatoria che riprenderà come di consueto con l’arrivo della bella stagione».

