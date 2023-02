Torna il teatro per famiglie con il “Peter Pan” della Febo: secondo appuntamento del Veregra Children Winter

MONTEGRANARO Al Teatro La Perla, sabato 25 febbraio. Apertura biglietteria Teatro “La Perla” ore 16. Ingresso in Sala a partire dalle ore 17,30, inizio spettacolo ore 18.

22 Febbraio 2023 - Ore 10:51 ...

Terminati i festeggiamenti del Carnevale 2023, riprendono le stagioni di spettacoli per bambini e famiglie. Al Teatro La Perla di Montegranaro, sabato 25 febbraio, secondo appuntamento della stagione Veregra Children Winter, promossa per il quinto anno consecutivo dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montegranaro e da Proscenio Teatro, nell’ambito di Tir-Teatri in Rete, il più grande e longevo circuito di Teatro per Ragazzi, Scuole e Famiglie, nella parte sud della Regione Marche.

Da anni oramai questa stagione richiama tantissime famiglie, non solo della città, per un appuntamento che ha elementi di forte originalità, primo fra tutti quello di tenersi di sabato pomeriggio e in seconda battuta quello di offrire alle famiglie l’opportunità di potere mettere insieme teatro e successivamente cena. Infatti, grazie ad accordi con i ristoratori di Montegranaro, vengono offerti dei menù a costi molto contenuti per chi volesse, dopo lo spettacolo, restare a mangiare completando una giornata trascorsa insieme.

«Quello che in inverno vediamo ogni sabato, è lo spettacolo di tanti bambini che – spiegano gli organizzatori – apparentemente trascinano i loro genitori a vedere la scatola magica del teatro che si apre, che illumina la sala e conduce grandi e piccoli in mondi lontani, fatti di avventure meravigliose. Guardando meglio però, si capisce che non sempre sono i piccoli a trascinare i grandi in questa avventura, più spesso questi ultimi fanno finta di lasciarsi portare ma vengono di buon grado perché hanno trovato in questi spettacoli elementi di interesse e di divertimento, soprattutto quello di stare accanto ai loro figli per vivere insieme la magia dello spettacolo dal vivo. In scena sabato 25 febbraio ci sarà un grande classico della letteratura per ragazzi, tratto da uno dei romanzi più fortunati che siano mai stati scritti, tradotto in decine di lingue e fonte di ispirazione per cartoon e film che tutti ricordiamo, stiamo parlando di Peter Pan, di Capitan Uncino, dell’isola che non c’è e di tutte le straordinarie invenzioni che J.M.Barrie ha scritto agli inizi del secolo scorso. Vivremo le avventure di Peter Pan nella versione della compagnia veneta Febo Teatro di Padova, formazione che abbiamo visto già all’opera a Montegranaro nel 2021, quando in estate, al Veregra Children Winter di giugno, vinsero il premio nazionale Otello Sarzi come migliori spettacolo di teatro per bambini».

L’ingresso è unico, 6 euro sia per i grandi che per i piccoli.

Per gruppi prenotati superiori alle 10 persone ci sarà uno sconto che farà scendere il singolo costo a 5 euro a persona, stesso discorso per chi deciderà di festeggiare il compleanno a teatro. A tutto il pubblico verrà consegnato all’ingresso un numero e prima dello spettacolo ci sarà l’estrazione di tre libri al fine di promuovere la lettura tra le nuove generazioni. Ricordiamo che sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso al botteghino del teatro a partire dalle ore 16, oppure prenotarlo telefonicamente presso “Proscenio Teatro” ai seguenti numeri: 0734 440348 dal lunedì al venerdì ore 9/14, in altri orari 335 5268147. Apertura biglietteria Teatro “La Perla” ore 16. Ingresso in Sala a partire dalle ore 17,30, inizio spettacolo ore 18.