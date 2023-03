Novità a RadioFM1: la presidenza del Cda da Eleuteri a Di Ruscio ( Videointervista )

FERMO – Le dichiarazioni dei due soci, Nunzia Eleuteri (vicepresidente) e Giorgio Fedeli (direttore responsabile e consigliere di amministrazione): «Un sentito ringraziamento a Saturnino Di Ruscio per aver accettato l’incarico da noi proposto e per voler condividere con noi un percorso di servizio d’informazione alla comunità». A Jessica Tidei la direzione artistica della radio

3 Marzo 2023 - Ore 15:45 ... L'intervista a Radio FM1

Mercoledì scorso, primo marzo, l’assemblea dei soci della “Romolo Murri Scarl” concessionaria delle frequenze della storica Radio Fermo Uno, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione che vede confermati gli unici due soci, Nunzia Eleuteri e Giorgio Fedeli, e l’ingresso in Cda, come membro esterno, di Saturnino Di Ruscio nel ruolo di presidente.

Inizia così una nuova stagione dell’emittente locale ascoltata nella provincia di Fermo e Macerata grazie alle sue tre frequenze Fm, ascoltabile (entro l’anno) anche attraverso il DAB (digitale terrestre) su altre province della regione e già fruibile senza confini in streaming e App.

«Ho accettato volentieri la proposta di Nunzia Eleuteri e Giorgio Fedeli anche se avrei voluto aspettare qualche mese in più perché il 1° maggio lascerò, dopo quasi 40 anni, la mia attività lavorativa presso il Comune di Fermo. Un po’ di riposo non mi sarebbe dispiaciuto… – commenta col sorriso il neo presidente del CdA, Saturnino Di Ruscio – Battute a parte, non mi sono mai tirato indietro quando mi è stato chiesto di impegnarmi a favore di qualche iniziativa del territorio. E Radio Fermo1 rappresenta un pezzo importante della storia della città e della provincia di Fermo e va sostenuta ad ogni costo. Forse con le nuove tecnologie digitali, che comunque rappresenteranno un’evoluzione naturale della radio, qualcuno poteva pensare che le “vecchie emittenti con le frequenze” perdessero la loro importanza ma così non è e non sarà. La radio – continua il presidente – rappresenta uno strumento insostituibile per raccontare e valorizzare un territorio. Alcuni anni fa, in occasione dell’inaugurazione della sede dei corsi di laurea di Ingegneria, l’ex Ministro Baccini mi disse che un fatto non comunicato è come se non fosse mai accaduto. Queste poche parole riassumono l’importanza dell’attività non solo d’intrattenimento ma di informazione della radio. Per questo ho sentito di voler accettare la proposta che mi è stata fatta. Non nascondo anche il risvolto sentimentale che mi ha spinto ad abbracciare questa nuova avventura: Radio Fermo1, infatti, fa parte della mia vita giovanile – racconta Saturnino Di Ruscio – Molti anni fa, con alcuni amici, ho condotto trasmissioni come “L’urlo della West Coast e Club 101”. Tornare negli studi di questa emittente storica fermana significa, quindi, per me fare un tuffo nel passato guardando al futuro. Ringrazio i soci Nunzia Eleuteri e Giorgio Fedeli per la fiducia che hanno riposto in me.».

«Quando abbiamo rilevato la radio e ho assunto il ruolo di presidente del CdA a marzo 2019, la società presentava un bilancio complesso – racconta Nunzia Eleuteri – sapevo di andare incontro ad una situazione difficile ma sentivo di voler salvare la storia di un’emittente locale che, dal 1976, è tra le più longeve della regione Marche e d’Italia. Nonostante tante montagne da scalare (una pandemia che ha drasticamente ridotto gli introiti pubblicitari e una guerra che ha provocato rincari energetici molto rilevanti per la radiofonia) posso essere fiera di aver mantenuto la promessa fatta a me stessa per il territorio: sistemare il bilancio e salvare questa storica radio locale. Tanti sacrifici e anche qualche critica subita ma il risultato è stato raggiunto: bilancio sano in società sana e radio più che viva. Non è cosa da poco, soprattutto se si tiene conto anche della grande crisi generale dell’editoria e radiofonia. Ma i successi, se così vogliamo definirli, non si ottengono da soli. Un doveroso ringraziamento va, infatti, ai consiglieri di amministrazione che con me hanno collaborato, a tutti gli speaker che si sono succeduti con dedizione, ai clienti che ci hanno affidato la promozione dei loro prodotti, agli ascoltatori che ci seguono con affezione e ai nostri consulenti tecnici, contabili e legali. Ora – conclude Nunzia Eleuteri – la radio potrà fare nuovi passi avanti grazie anche all’avviato percorso del digitale terrestre che consentirà ascolti in tutta la regione. Sono convinta però che ci sia bisogno di tanta energia, passione, dedizione e condivisione di progetti. Per questo, oltre al mio unico socio Giorgio Fedeli (impegnatissimo su due fronti come direttore della radio e di Cronache Fermane), ho cercato la collaborazione di una persona di comprovata esperienza amministrativa, che conosce e ama il territorio. Sono, così, orgogliosa di lasciare la carica di presidente a Saturnino Di Ruscio. Saremo comunque al suo fianco: Giorgio Fedeli come direttore responsabile della testata e consigliere di amministrazione, io come vicepresidente del Cda e collaboratrice organizzativa e commerciale. A raggiungere gli obiettivi operativi contribuirà inoltre la speaker Jessica Tidei che ha assunto dal primo marzo la direzione artistica di Radio Fm1. Grazie anche alla collaborazione delle redazioni di Cronache Fermane e Cronache Picene, che Giorgio Fedeli ed io rappresentiamo come unici titolari della società editrice, guardiamo avanti con lo spirito che sempre ci ha contraddistinto: un servizio d’informazione locale gratuito, aggiornato ed affidabile. Un punto di riferimento per gli utenti che quotidianamente ci seguono e ci scelgono come presidio di democrazia e libertà di espressione. Un sentito ringraziamento a Saturnino Di Ruscio per aver accettato l’incarico di presidente e per voler condividere con noi un percorso di servizio alla comunità».