8 marzo tutto l’anno: al via la rassegna culturale per parlare di donne

MONTEGRANARO - L’Assessorato alla Cultura di Montegranaro propone “Sguardi d’amore. Amore e cultura contro ogni discriminazione”, una kermesse dedicata a valorizzare l’universo femminile attraverso la ricerca di nuovi spunti di riflessione

In occasione della Festa della Donna, l’Assessorato alla Cultura di Montegranaro propone “Sguardi d’amore. Amore e cultura contro ogni discriminazione”, una rassegna dedicata a valorizzare l’universo femminile attraverso la ricerca di nuovi spunti di riflessione, rivolti anche ad indagare le diverse forme di discriminazione nella società moderna sempre in bilico tra solitudine ed integrazione.

«Mantenere alto l’interesse su un tema tanto sensibile e grave come quello della violenza sulle donne – ha commentato il sindaco Endrio Ubaldi – è una priorità per prevenire e contrastare in tutte le sue forme questo tremendo fenomeno sociale e culturale che, purtroppo, è protagonista delle pagine della cronaca nera quotidiana, ma soprattutto per educare al rispetto come forma di ricostruzione e di progresso della società. In questo senso, la cultura non può che aiutare a ridurre le conflittualità, favorendo una sensibilità più attenta all’accoglienza e all’integrazione».

«La rassegna, organizzata in collaborazione con l’Associazione Verso l’Armonia – ha sottolineato Cristiana Strappa, consigliere comunale con delega alle pari opportunità – vanta il patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e si articolerà attraverso due ricorrenze significative, quella dell’8 marzo dedicata alla “Giornata Internazionale della donna” e il 25 novembre, quando si celebra la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” per rimarcare la necessità che dobbiamo essere consapevoli dei diritti conquistati e di quelli ancora negati alle donne in tutto il mondo non una volta l’anno, ma ogni giorno. Ma non basta semplicemente parlare di donne, è essenziale utilizzare strumenti adeguati; formare le nuove generazioni all’uso del linguaggio non come arma, bensì come capacità di condividere le emozioni e superare i pregiudizi di genere. Sguardi d’Amore” nasce proprio dall’esigenza di riappropriarsi di un modello educativo che vuol prendere le distanze dal linguaggio che oggigiorno i mass-media propongono con troppa disinvoltura passando continuamente e spesso in modo acritico, immagini di violenza e di contrasto quasi fosse la normalità. Il nostro intento è invece quello di offrire una programmazione che toccherà molti aspetti dell’essere donna, attraverso una interessante varietà di spettacoli di musica, letteratura e poesia, dove sarà importante il valore delle parole, dell’educazione permanente, dell’attenzione e della gentilezza».

mercoledì 8 marzo 2023

Le figure femminili nell’opera di Dante

Lezione-spettacolo per gli studenti delle Scuole secondarie di 1° grado, in occasione della Giornata Internazionale della donna, in collaborazione con l’Associazione “Verso l’Armonia”

Teatro La Perla, Via Conventati 6, ore 9:30

sabato 11 marzo 2023

Omaggio alle donne attraverso la Divina Commedia

Spettacolo di poesia e musica con Viviana De Marco, Fausto Palmieri, Olena Kocherga

Chiesa di San Serafino, Piazzale San Serafino, ore 21:15

sabato 13 maggio 2023

Omaggio a Maria

Spettacolo di poesia e musica con Viviana De Marco, Fausto Palmieri, Olena Kocherga

Chiesa di San Francesco, Piazza Mazzini, ore 21:15

martedì 25 luglio 2023

“E il naufragar m’è dolce in questo mare”. Il poeta Giacomo Leopardi tra solitudine, integrazione e ricerca della bellezza

Spettacolo di poesia e musica con Viviana De Marco, Fausto Palmieri, Olena Kocherga

Belvedere della Pievania con ingresso da Piazza Mazzini, ore 21:30

domenica 19 novembre 2023

La storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

Letture per bambini sul tema della non discriminazione

Biblioteca Comunale, Via Conventati 18, ore 16:00

sabato 25 novembre 2023

Donne, poesia e canzoni

Viaggio nella canzone d’autore e nella poesia contemporanea alla scoperta dei testi più belli dedicati all’universo femminile, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne con Viviana De Marco, Fausto Palmieri, Alessandra Gentili

Teatro La Perla, Via Conventati 6, ore 21:15