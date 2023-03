Erap, al via il programma di ristrutturazione. In arrivo 800mila euro per il Fermano

Come era stato promesso, l’Erap Marche avvia un importante programma di ristrutturazione dei propri alloggi attualmente non utilizzabili mancanza di manutenzione e delle relative risorse. Per la provincia di Fermo sono stati stanziati a tal fine ben 800 mila euro dell’avanzo di amministrazione e proprio in questi giorni è stato affidato un primo lotto di lavori.

Si è puntato sugli alloggi dove i lavori di ripristino sono di minore entità, quindi di più rapida esecuzione, ubicati nei comuni con maggiore esigenza abitativa. Con 100.000,00 euro si riuscirà a sistemare 18 alloggi sfitti situati nei comuni di Fermo (in Via Giammarco 13/15, Via Liguria 1/3/7/9, Via della Stazione 14, Via Brunforte 46 e in Via Corsica 45), Porto San Giorgio (in Viale dei Pini 50, Via Cerretani 24 e Via Vanvitelli 13) e Porto Sant’Elpidio (in via Mameli 10 e Via 5 Giornate 16/A).

Il lavoro è stato aggiudicato alla Ditta Eco Edilizia srl, con sede in Torre San Patrizio (FM). Entro pochi mesi saranno avviati ulteriori interventi su altri Comuni, al fine di mettere a disposizione dei cittadini della provincia in breve tempo un consistente numero di alloggi ottimizzando l’utilizzo del patrimonio esistente. «È il primo passo che segna una inversione di tendenza rispetto al passato – ha affermato il presidente Erap Marche, Saturnino Di Ruscio – quando si è preferito investire sull’invenduto di privati piuttosto che sul patrimonio dell’Erap esistente e momentaneamente non utilizzabile. Un ringraziamento a tutto il personale del Presidio di Fermo e al suo responsabile, l’Ing. Sauro Vitaletti, per la gran mole di lavoro che, affiancata alla rilevante attività ordinaria, sta svolgendo anche su altri importantissimi fronti, tra cui il Pnrr, Pinqua (Piano nazionale Qualità dell’Abitare), Delibere Cipe, Piano delle alienazioni, ecc.».