“Il Lupo e i sette Capretti” chiude la 26esima edizione di Domenica a Teatro

PORTO SAN GIORGIO - Lo spettacolo è in programma domenica prossima. Inizio spettacolo alle 17

7 Marzo 2023 - Ore 10:19 ...

Con lo spettacolo di domenica 12 marzo, alle 17, si conclude la XXVI edizione di Domenica a Teatro, la stagione di teatro per bambini e famiglie del Comune di Porto San Giorgio, promossa in collaborazione con Proscenio Teatro nell’ambito di Tir-Teatri in Rete 2022-2023, il più grande circuito di teatro per le nuove generazioni nella parte sud della Regione Marche.

«Domenica a Teatro con le sue ventisei edizioni realizzate – spiega Marco Renzi, di Proscenio Teatro – è la più longeva stagione del circuito e la prima nata nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, un progetto che ha fatto da apripista e che oggi vede tantissimi Comuni impegnati nella programmazione di spettacoli destinati ai più piccoli e alle loro famiglie, segno di una sensibilità diversa e di una consapevolezza che riposiziona lo spettacolo dal vivo come elemento di grande importanza non solo per quel che riguarda le attività culturali ma che investe anche altri ambiti quali la formazione e la socialità. Si conclude un progetto che ha fatto registrare diversi sold out e sempre una presenza grandissima di pubblico, segno che l’iniziativa è entrata nelle abitudini delle famiglie, non solo di Porto San Giorgio ma anche del suo comprensorio. Un servizio culturale apprezzato, conosciuto e cercato da tanti genitori che hanno trovato nelle domeniche sangiorgesi un luogo utile, divertente e significativo dove andare con i propri figli.

Spazio dunque all’evento finale, con la compagnia “Teatrino dei Fondi” di Pisa che presenta la sua ultima produzione “Il Lupo e i sette Capretti”, uno spettacolo dove l’arte dell’attore si mescola con quella del teatro delle ombre, per un risultato di grande suggestione, in grado di catapultarci nel clima e negli ambienti di questa storia che da oltre due secoli mantiene intatta la sua capacità di farsi ascoltare».

Per la prenotazione dei posti sono disponibili i seguenti numeri: 0734 440348 (Lun/Ven ore 9-14). 335 5268147 (in altri orari). Ingresso unico 6 euro.

Lo spettacolo verrà preceduto dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti, tramite consegna all’ingresso di un numero di riferimento. Leggere è importante, anzi, fondamentale, nello sviluppo e nella crescita di ciascuno di noi, attraverso questa iniziativa e questo gioco con il pubblico, si cercherà di dare un piccolo ed importante contributo allo sviluppo e alla conoscenza del libro.