Al Teatro delle Api torna il “Premio donna dell’anno”. Santandrea: «Tante sorprese e un ospite di caratura nazionale»

PORTO SANT'ELPIDIO - L'evento è sabato 18 marzo alle 21.15. Ingresso gratuito. Ilaria Santandrea, presidente della Cpo cittadina: «Le candidature non sono scelte arbitrariamente ma arrivano dalle associazioni, dai cittadini e dalle aziende. Tanti gli ospiti sul palco, tra cui Alessandra Doria, Gianluca D'Annibali, l'Associazione Unisono, l'Artistica Porto Sant'Elpidio Asd, la Virgin Dance Centre»

15 Marzo 2023 - Ore 13:41 ...

di Alessandro Luzi

Una serata tutta dedicata alle donne che hanno contribuito a tenere alto il nome di Porto Sant’Elpidio fuori dalle mura cittadine. È il “Premio donna dell’anno”, giunto alla terza edizione. Quindi ormai un vero e proprio caposaldo della cittadina rivierasca. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è fissato a sabato 18 marzo, alle 21.15, al Teatro delle Api ed è stato presentato questa mattina nella sala Giunta del Municipio. «È un evento ormai consolidato – ha esordito l’assessora alle Pari Opportunità, Emanuela Ferracuti – Fin da subito ho apprezzato l’idea promossa dalla Cpo di Porto Sant’Elpidio. Sarà un’occasione per premiare le donne che hanno realizzato qualcosa di speciale e hanno fatto conoscere la nostra città altrove. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le commissarie con cui si è lavorato molto bene e hanno avviato tanti progetti avvicinando tanta gente alle tematiche delle pari opportunità. Si è aperto un dialogo con la cittadinanza nonostante a volte gli argomenti erano anche scomodi».

Ilaria Santandrea, presidente della Cpo del comune di Porto Sant’Elpidio, è entrata nel vivo del programma: «Sarà uno degli ultimi grandi eventi. È stato subito sposato dall’assessorato. Era un premio che nella nostra città mancava. Ad oggi siamo l’unico Comune in cui le figure femminili vengono candidate dalle associazioni, cittadini e aziende. In altri Comuni i nomi sono selezionati arbitrariamente. Quest’anno ci saranno tante sorprese e alcune donne hanno stupito anche noi sia per la loro età che per il curriculum. Saranno dedicati dei premi speciali alle campionesse sportive. Ci auguriamo sia uno stimolo per tornare ad investire sullo sport femminile, oggi totalmente assente in città. I partner di questo evento, oltre al comune di Porto Sant’Elpidio, sono la Cpo Marche, della provincia di Fermo, e l’associazione Ant. Ogni edizione è dedicata ad una donna importante per la città. Quest’anno è la volta di Marina Ciarrocchi, maestra di talento, dedita alla scrittura di poesie e prosa dialettale. La special guest è la comica PiziaP. e ci sarà anche un’ospite di caratura nazionale del settore giornalistico». Le candidature provengono dal mondo sportivo, culturale, sociale e lavorativo. Tuttavia c’è una disparità tra le varie sfere per quanto riguarda la lista di nomi selezionati. Molte sono arrivate dal settore sociale e lavorativo, alcune per lo sport, decisamente meno per la cultura. Questa probabilmente sarà una sfida da affrontare nel prossimo quinquennio. Intanto, visto il mandato ormai in scadenza, Santandrea ha colto anche l’occasione per fare il punto sulle attività avviate e la direzione intrapresa dalla Cpo: «In questi cinque anni abbiamo sposato il binario dell’informazione. Si sono svolti molti incontri sulla prevenzione sanitaria. A novembre abbiamo affrontato la tematica della tratta della prostituzione e di recente è stato avviato il corso di educazione finanziaria. La cittadinanza ha risposto sempre molto bene. Ricordo che la violenza di genere è l’apice di un percorso culturale in cui le donne dimenticano la cura di sé stesse. Per questo abbiamo affrontato gli argomenti sulla parità di genere a 360 gradi. La violenza di genere va contrastata con la cultura e l’informazione».

«È stato un viaggio bellissimo – ha affermato Gioia Di Ridolfo, ideatrice del “Premio donna dell’anno” – Grazie alle difficoltà incontrate durante il percorso abbiamo acquisito consapevolezza dei nostri mezzi per raggiungere obiettivi importanti. Si è creato un rapporto molto bello e ora siamo più vicine. Il premio donna mancava a Porto Sant’Elpidio e va a chiudere un cerchio di un lavoro portato avanti con tanta passione». Non è mancato il supporto della Cpo della Provincia, rappresentata questa mattina dalla presidente Francesca Palma: «Le iniziative proposte dalla Commissione di Porto Sant’Elpidio sono state sempre stimolanti e di crescita. L’intento consisteva nel creare una rete tra tutte le Cpo del Fermano e gli assessorati alle Pari Opportunità. Qui abbiamo trovato una consonanza di intenti e un’occasione di sviluppo dei nostri progetti. Il Premio donna vanta di una meravigliosa organizzazione. È importante per l’individuazione e l’attuazione delle parità di genere. Siamo sulla strada giusta ma c’è ancora tanto da fare. Queste occasioni sono sicuramente di supporto».

«C’è una grande sinergia in questo territorio e quella di Porto Sant’Elpidio è pioniera – ha sottolineato la presidente della Cpo Marche, Maria Lina Vitturini -. Per noi è un onore aver patrocinato l’evento. Il nostro ruolo consiste nel parlare di storie di donne che possono essere da stimolo per le altre. La Cpo regionale elargisce trimestralmente dei contributi volti a questo ambito. Perciò ringrazio la Giunta Acquaroli che ha creduto molto nelle Pari Opportunità raddoppiando i fondi a riguardo. Il prossimo bando scadrà il 15 aprile ed i finanziamenti verranno assegnati ad associazioni, Comuni e Province, purché non abbiano scopo di lucro. La nostra mission è il contrasto alla violenza di genere».

A patrocinare l’evento è anche la Fondazione Ant (Assistenza medico specialistica a casa dei malati di tumore e prevenzione oncologica gratuite). La presidente Serena Auciello ha rimarcato l’importanza della prevenzione e le iniziative intraprese sul tema: «Purtroppo per fattori economici e culturali si sta tralasciando e durante la pandemia si è avuto un brusco stop. Stiamo lavorando per gli screening ai testicoli, alla tiroide e al melanoma. Dopodiché sarà avviato un progetto di prevenzione dedicato proprio alle donne. Siamo felici di supportare il Premio donna dell’anno». Sul palco del Teatro delle Api si avvicenderanno Alessandra Doria, Gianluca D’Annibali e i rappresentati dell’Associazione Unisono, dell’Artistica Porto Sant’Elpidio Asd e della Virgin Dance Center. La conduzione è affidata a Wais Ripa.

A proposito della cura personale, oggi è la giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. Su questo la Cpo Marche si sta muovendo. Lo ha confermato Vitturini: «A Fermo è pronto un convegno a cui parteciperà la dott.ssa Patrizia Iacopini, psichiatra. Purtroppo la percentuale di questi disturbi è altissima tra le bambine e ragazze. Stimolerò la Regione su questo tema perché va contrastato».