Per la Renato Rocchetti un buon terzo posto dalla Coppa “Sportissimo” 2023

ATLETICA - Trofeo riservato alle categorie Ragazzi e Cadetti, ad aver trovato luogo nel fine settimana recente all'interno del Palaindor di Ancona. Competizioni combattute e affollate, con ben 1500 atleti al via delle sfide chiuse con il bronzo in quota della storica società sportiva di Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO – L’Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti” ha chiuso la stagione al coperto con un bel terzo posto nella Coppa “Sportissimo 2023”, trofeo riservato alle categorie ragazzi e cadetti.

Dopo competizioni combattute e affollate, con ben 1500 atleti-gara al via, al Palaindoor di Ancona la Sangiorgese si è aggiudicata un posto sul podio, sul cui gradino più alto è salito lo squadrone della Pontevecchio Bologna. I giovani del presidente Rodolfo Ragaglia hanno offerto una prova convincente, a partire dalle due under 14 Sofia Pucci ed Emma Fidani. La prima si è migliorata nel salto in lungo fino a 4,39 metri ed Emma Fidani ha marciato i due km in 13’08”24.

Non è mancato l’apporto del cadetto Michele Tassetti, al suo primato personale nei 60 metri ostacoli (9’’05), come quello di Adele Minnucci e Tommaso Fidani, che recentemente hanno difeso i colori regionali nella rappresentativa “Ai confini delle Marche”. Da citare la prova di Fausto Essengo Kitenge, 1,59 metri nel salto in alto, Yasmin Vitali, Luca Bettoni, Agnese Carelli, Giulio Miandro e tutti i ragazzi che con il loro entusiasmo hanno contribuito all’ennesimo buon risultato del gruppo giovanile rivierasco.